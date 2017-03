Trách nhiệm DN và an toàn lao động ở Việt Nam

Hội nghị do Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual đồng tổ chức cùng với Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường (NIOEH) thuộc Bộ Y tế.

Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu an toàn Liberty (thuộc Tập đoàn Liberty Mutual) đã trình bày cách thức tìm ra nguyên nhân và kiểm soát tỷ lệ tổn thương lao động tại Nam Định, một dự án nghiên cứu phối hợp với Viện Y học lao động thực hiện từ năm 2004, hiện đang đi vào giai đoạn đề xuất các biện pháp can thiệp. Ngoài ra, tại hội nghị gần 60 nhà khoa học đã trực tiếp tham luận về những yếu tố tác hại trong môi trường lao động, điều kiện và môi trường làm việc ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp ở các ngành nghề cũng như cách thức, giải pháp can thiệp và cải thiện...