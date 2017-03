Trải lòng yêu thương đến mọi miền Tổ quốc

Với nhiều doanh nghiệp, hoạt động cộng đồng luôn là một trong những trách nhiệm gắn liền với công việc kinh doanh. Bằng cách này hay cách khác, tài sản hay tinh thần, tất cả đều là sự đóng góp có giá trị rất lớn.

Đến với trẻ em nghèo

Quảng Trị có khí hậu khắc nghiệt, từng là chiến trường khốc liệt trong hai cuộc kháng chiến giữ nước. Ngày nay, hậu quả chiến tranh vẫn còn ảnh hưởng dai dẳng khiến những đứa trẻ, nhất là trẻ em ở những huyện miền núi, vùng dân tộc thiểu số mắc phải tình trạng suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi. Tháng 7-2014, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đặt chân đến vùng đất này với mong muốn mang lại cho các em niềm vui, tiếng cười, niềm hạnh phúc của tình yêu thương. Đặc biệt hơn là sự thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của các em. Để giúp tạo dựng một chế độ dinh dưỡng tốt hơn, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và lãnh đạo Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao 72.000 ly sữa cho 800 em học sinh Quảng Trị. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự khích lệ tinh thần đáng quý đến các em.

Trước đó, tháng 3-2014, quỹ sữa cũng đã đến với trẻ em nghèo huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập huyện đảo. Hơn 500 em học sinh nghèo đang sinh sống tại đây đã nhận được 49.000 ly sữa ngọt ngào. Chương trình cũng mang đến khoản học bổng trị giá 100 triệu đồng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Một tháng sau, quê hương Đồng Khởi xứ dừa Bến Tre vinh dự trở thành một trong những điểm đến quan trọng của chuyến hành trình. 77.000 ly sữa cùng 100 triệu đồng học bổng đã trao cho học sinh Trường Tiểu học An Đức, huyện Ba Tri.

Đại diện Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng sữa cho trẻ em nghèo huyện Ba Tri, Bến Tre.

Vun đắp tình yêu thương

Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Vinamilk vẫn quyết định tiếp tục hỗ trợ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một lượng sữa trị giá 8 tỉ đồng, tăng 33% về giá trị so với năm 2013. Toàn bộ số sữa này do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng công ty chuyển trực tiếp đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội, các em học sinh mầm non, tiểu học vùng sâu, vùng xa tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Lượng sữa này đủ để các em nhỏ sử dụng liên tục trong vòng ba tháng.

Không chỉ dừng lại ở những ly sữa, mỗi điểm đến, chương trình lại gieo những niềm vui, hy vọng với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ Xuân Bắc, Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan... Bằng tiếng nói của họ, đó là những lời quảng bá, kêu gọi mọi người cùng chung tay để cải thiện điều kiện dinh dưỡng, thể chất và trí tuệ của trẻ em Việt Nam. Song song đó là nâng cao nhận thức, sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự phát triển của các em, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk, đơn vị tài trợ duy nhất cho chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, cho biết vẫn còn rất nhiều trẻ em trên mọi miền đất nước gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì điều kiện vật chất còn khá thiếu thốn. Tuy thế các em vẫn vượt khó để vươn lên, đó là điều rất đáng được xã hội quan tâm. “Chính vì vậy, thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, chúng tôi mong muốn được góp phần cải thiện phần nào điều kiện dinh dưỡng cho các em. Qua đó cho thấy cam kết của chúng tôi đối với các thế hệ người Việt, đặc biệt là trẻ em Việt Nam với mong muốn để mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày” - bà Hương chia sẻ.

NGỌC CHÂU