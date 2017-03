Tránh xa bẫy lừa tín dụng đen

Phân tích qui định trong điều 88 luật Kinh doanh bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm về các hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp với các người được bảo hiểm khi đã chấp nhận bảo hiểm và hai bên đã ký kết hợp đồng bảo hiểm. (Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Công ty luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự)

Ngày 7-10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Bà Bùi Thị Thu Hằng cùng 16 bị can về tội lừa đảo chiếm đọat tài sản trên 232 tỷ của 59 người. Đây là vụ án kinh tế trong lĩnh vực bảo hiểm lớn tại miền Bắc gây xôn xao dư luận. Những người bị hại đều mong muốn vụ án được xét xử công tâm, có bản án thích đáng để trừng trị những kẻ lừa đảo. Do vậy, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung về Trụ sở tòa án tỉnh Quảng Ninh để theo dõi vụ việc. Theo kết luận của Cơ quan điều tra vụ án hình sự Công An tỉnh Quảng Ninh số 140/KLĐT ngày 24/5/2013 có nêu rõ “căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, không đủ cơ sở xác định lãnh đạo và các nhân viên khác trong Chi nhánh Công ty Prudential tại Quảng Ninh có hành vi tham gia hoặc bao che tiếp tay cho Bùi Thị Thu Hằng” và Bản Cáo trạng số 109/KSĐT-HS của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh đề ngày 24/6/2013 kết luận “…với các chứng cứ và tài liệu thu thập được, chưa có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân viên và công ty Prudential”. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 18/10/2013

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2013, cả nước đã xảy ra 128 vụ lừa đảo, 124 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến tín dụng đen. Tội phạm từ tín dụng đen có 4 vụ giết người, 28 vụ cướp tài sản, 98 vụ cưỡng đoạt tài sản, 55 vụ hủy hoại tài sản.Tín dụng đen chẳng còn xa lạ và hậu quả nó gây ra thì khôn lường. Thế nhưng vẫn còn nhiều người lao vào như những con thiêu thân vì quá ham lợi.Tháng 7-2013, vụ vỡ nợ ở tỉnh Lạng Sơn thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận bởi số tiền quá lớn, trên 300 tỉ đồng. Theo các phương tiện truyền thông, từ năm 2010, Nguyễn Văn Chung cùng vợ là Tô Bích tung tin cần số tiền lớn để đáo hạn ngân hàng. Với mồi nhử là lãi suất cao, từ 2.000 đồng - 9.000 đồng/triệu/ngày, nhiều người nhanh chóng cho vợ chồng Chung vay tiền. Có người còn cầm cố đất đai, nhà cửa, ô tô, mượn nợ anh em họ hàng để có tiền cho vợ chồng Chung vay. Ngày 17-9, khi cửa nhà vợ chồng Chung đóng kín, các chủ nợ mới tá hỏa tìm đến thì con nợ đã cao chạy xa bay. Sau đó vài ngày, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn phát hiện vợ chồng Chung đang lẩn trốn tại thị xã Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Ngày 20-9, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Những ngày đầu tháng 10, dư luận lại xôn xao về vụ lừa đảo chấn động cả tỉnh Quảng Ninh do Bùi Thị Thu Hằng đã mạo danh Prudential để chiếm đoạt tài sản công dân đang được Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử từ ngày 07/10/2013 đến ngày 18/10/2013.Tháng 8-2009, Hằng ký hợp đồng làm đại lý với Công ty BHNT Prudential Việt Nam. Được ít lâu, Hằng “tự phong” mình là Trưởng phòng Kinh doanh, rồi Giám đốc Văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh. Thấy một số người tham gia bảo hiểm phàn nàn về thời gian đóng phí quá dài, có nguyện vọng mua loại bảo hiểm có thời gian ngắn hơn, chóng thu hồi vốn nên Hằng nảy ra ý đồ làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm, chứng từ, hồ sơ.Hằng ra sức dụ ngọt khách hàng mua lại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người mua trước hủy ngang để duy trì tiếp số hợp đồng này, khi hợp đồng đáo hạn sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng và nhận lãi suất 50-53%; hoặc bỏ ra 100 triệu đồng mua gói bảo hiểm hưu trí thì mỗi tháng được nhận “lương”, chuyển vào tài khoản cá nhân từ 4-5,5 triệu đồng. Thông qua mối quan hệ, Hằng chào mời nạn nhân mua bảo hiểm ngắn ngày có lãi suất cao gọi là “Hợp đồng VIP”.Thấy lãi mẹ đẻ lãi con, không ít trường hợp các cá nhân này đã nộp thêm nhiều tiền hơn để mua bảo hiểm có giá trị lên đến nhiều tỷ đồng mà chỉ nhận phiếu thu tiền giả hoặc giấy biên nhận viết tay. Để tiếp tục tạo dựng lòng tin, Hằng tung ra các “chiêu” khuyến mãi như tặng xe hơi giá trị cao, tri ân khách hàng, tổ chức các chuyến du lịch đi nước ngòai… Đến tháng 9/2011, khi vụ việc vỡ lở, đường dây sụp đổ và Hằng cùng chồng bỏ trốn thì các bị hại mới biết mình bị lừa.Các nạn nhân đau khổ và không biết bám víu vào đâu, đa số như đang muốn nắm giữ “người có tóc” ở đây là Công ty Prudential dù biết qua điều tra Bùi Thị Thu Hằng và đồng bọn đã khai và thừa nhận hành vi phạm tội cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về thiệt hại của các bị hại do Hằng và đồng bọn gây ra nhưng họ như vô vọng vì bản thân Hằng cũng khai đã tiêu hết số tiền lừa được. Theo qui định của Bộ Luật Hình sự hiện hành ( Khỏan 2 Điều 41 và Khoản 1 Điều 42) thì chính người phạm tội chiếm đọat phải có trách nhiệm trả lại hay bồi thường cho các người bị hại số tiền (tài sản) chiếm đọat.Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Công ty luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự phân tích qui định trongTrong khi Prudential không hề ký hợp đồng bảo hiểm nào với các bị hại. Các bị hại cũng không có bất kỳ bằng chứng nào về việc Prudential đã chấp nhận bảo hiểm với họ thì không thể yêu cầu Prudential có trách nhiệm bồi thường được.