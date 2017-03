Trao 121 suất học bổng cho Trường THCS An Thành

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Phú Mỹ Hưng, trao học bổng cho các em học sinh.

Sáng 27-8, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, thông qua Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting đã trao 121 suất học bổng trị giá 113,6 triệu đồng cho học sinh, giáo viên Trường THCS An Thành (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh).



Hằng năm, thông qua Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting, Phú Mỹ Hưng đều trao học bổng cho Trường THCS An Thành. Các suất học bổng năm nay dành cho những em học sinh đạt giải cấp tỉnh, huyện và học sinh giỏi trong nhiều năm liền… Bên cạnh đó, để khích lệ tinh thần dạy học của các giáo viên, chương trình cũng dành một số suất học bổng cho thầy cô dạy giỏi cấp tỉnh, huyện; khen thưởng tập thể giáo viên Trường THCS An Thành, Trường Tiểu học An Thành đạt thành tích xuất sắc ba năm liền.

Em Nguyễn Thị Thanh Trúc, lớp 9A3 Trường THCS An Thành, chia sẻ: “Nỗi đau chồng chất khi mẹ và em cùng mắc bệnh hiểm nghèo. Hằng ngày ba phải kiếm kế mưu sinh lại phải gánh thêm tiền trị bệnh cho mẹ và em. Em chỉ biết tìm niềm vui trong học tập, ở đó có thầy cô và bạn bè luôn an ủi, động viên, hỗ trợ em. Phần học bổng này giúp em trang trải trong việc chữa bệnh, học tập và ba em sẽ được an ủi, phần nào vơi đi những vất vả. Em xin hứa sẽ học thật ngoan, thật giỏi để xứng đáng với những gì được quan tâm, giúp đỡ”.

Những năm qua, Phú Mỹ Hưng cùng Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting đã trao tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng cho Trường THCS An Thành.

Hằng năm, thông qua quỹ, Phú Mỹ Hưng cũng tài trợ kinh phí cho các quỹ, hội trung ương, TP.HCM, các tỉnh/thành, quận/huyện. Qua đó, các đơn vị này có thể trao học bổng cho các học sinh vùng sâu, vùng xa và con em dân tộc thiểu số. Ngoài Trường THCS An Thành, Phú Mỹ Hưng và Quỹ Lawrence S. Ting còn trao tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, Quỹ Vừ A Dính, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các Hội Khuyến học thuộc 63 tỉnh/thành trong cả nước.