Trao 133 suất học bổng cho học sinh Tây Ninh

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng vừa trao học bổng năm 2013 cho Trường THCS An Thành, ấp An Thành, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Đây là năm thứ hai chương trình trao học bổng cho trường với 133 suất học bổng trị giá hơn 111 triệu đồng, tăng 41 suất so với năm trước. Trong đó 60 suất trao cho học sinh giỏi từ lớp 6 đến lớp 9; 11 suất học bổng cho các em học sinh giỏi cấp tỉnh; 37 suất trao cho học sinh giỏi cấp huyện; ba suất học bổng cho các em đạt 3-5 giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/huyện; năm suất dành cho các em đạt hai giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/huyện… Bên cạnh đó, chương trình trao bốn suất học bổng cho các giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, khen thưởng cho tập thể giáo viên Trường An Thành đạt thành tích xuất sắc ba năm liền. Hằng năm, thông qua Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tài trợ kinh phí để trao học bổng cho các học sinh vùng sâu, vùng xa và con em dân tộc thiểu số. Năm 2014, ngoài Trường THCS An Thành, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, Quỹ Vừ A Dính, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các hội khuyến học thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước cũng nhận được tài trợ. PHI NGUYỄN