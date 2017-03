Trao 49.000 ly sữa cho trẻ em huyện đảo Cô Tô

Ngày 22-3, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đánh dấu 20 năm thành lập. Nhân dịp này, chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã chọn nơi đây làm điểm khởi đầu cho hành trình trao sữa năm 2014.

Những ly sữa của tình yêu thương

Đảo Cô Tô có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh cũng như bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền quốc gia Việt Nam. Đây cũng là một trong 10 đảo được quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế biển. Do vậy đó là niềm tự hào rất lớn cho chương trình khi đến với các em nhỏ ở mảnh đất này.

Tại Trường Tiểu học thị trấn Cô Tô, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và lãnh đạo Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao hơn 49.000 ly sữa cho hơn 500 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của huyện Cô Tô. Đây là một phần trong tổng số 58.000 ly sữa tỉnh Quảng Ninh được thụ hưởng trong chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam 2014.





Niềm vui nhận sữa của trẻ em nghèo huyện đảo Cô Tô. Ảnh: VINAMILK

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ LĐ-TB&XH dành 100 triệu đồng trao học bổng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Với phần quà này chương trình hy vọng sẽ gánh bớt khó khăn để giúp trẻ có điều kiện tiếp tục đến trường. Đặc biệt ngoài việc nhận sữa các em nhỏ còn có cơ hội được gặp mặt, trò chuyện, cùng chơi những trò chơi vui nhộn cùng các đại sứ là anh Xuân Bắc và chị Ngô Phương Lan.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nhận định: “Hành trình sáu năm của quỹ sữa đã góp phần đem đến cho hàng trăm ngàn trẻ em có cơ hội dùng sữa thường xuyên hơn để cải thiện tình trạng thể chất và trí tuệ của bản thân. Vì vậy tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Vinamilk và sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ trẻ em với chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện trong nhiều năm tới”.

Tiếp tục đến với trẻ em nghèo

Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Theo kế hoạch chương trình sẽ trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một lượng sữa trị giá 8 tỉ đồng, tăng 33% về giá trị so với năm 2013. Toàn bộ số sữa này do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng Vinamilk trực tiếp chuyển đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội, học sinh mầm non, tiểu học vùng sâu, vùng xa tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Như thế các em nhỏ có đủ lượng sữa để sử dụng liên tục trong vòng ba tháng.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại của Vinamilk, chia sẻ: “Trẻ em ở huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì điều kiện vật chất khá thiếu thốn. Tuy vậy các em vẫn vượt khó để vươn lên, đó là điều rất đáng được xã hội quan tâm. Chính vì vậy thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, Vinamilk mong muốn được góp phần cải thiện phần nào điều kiện dinh dưỡng cho các em. Qua đó cho thấy cam kết của Vinamilk đối với các thế hệ người Việt, đặc biệt là trẻ em Việt Nam với mong muốn để mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày, góp phần tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng của trẻ em Việt Nam về cả thể chất và trí tuệ, vì một Việt Nam luôn vươn cao. Bên cạnh đó cũng cho thấy Việt Nam cần phải có một chương trình quốc gia về sữa học đường để tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện, góp phần tạo nguồn nhân lực tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà”.

NGỌC CHÂU