Trao danh hiệu Hiệp sĩ giao thông cho 18 gương mặt tiêu biểu

Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của anh Trần Minh Trung, đến từ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Gần bốn năm nay, anh đều tự nguyện đi tìm ổ gà trên nhiều tuyến đường để dặm vá. Chính hành động này đã góp phần vào việc bảo đảm an toàn giao thông cho người dân địa phương và thể hiện tấm gương sáng vì cộng đồng. Ông Jean Nehlil, Tổng Giám đốc Công ty Total Việt Nam, chia sẻ việc chọn ra 18 hiệp sĩ của tuần và hai hiệp sĩ của tháng càng khẳng định chương trình sẽ tạo nên sự ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Đồng thời, những quyết sách của Chính phủ trong Năm 2012 - Năm an toàn giao thông quốc gia sẽ được thực thi một cách nghiêm túc. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện công ty còn trao thưởng cho 16 tài xế của hãng Taxi Hoàng Long vì lái xe đảm bảo an toàn, giúp đỡ hành khách và người đi đường.

MINH TÚ