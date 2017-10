Trao hơn 17.500 ly sữa cho trẻ vùng lũ lụt

Đường vẫn còn nhiều sạt lở nên đoàn công tác phải dùng xe máy vận chuyển sữa đến trường.



Đoàn đã trực tiếp đi thăm, tặng sữa và các nhu yếu phẩm cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở dân tộc bán trú Tà Xi Láng thuộc huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Đây là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề, bị cô lập do con đường độc đạo từ thị xã vào huyện bị tê liệt do sạt lở đất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.



Dịp này, tại Hà Nội, công ty cũng đã gửi tặng quà cho các cháu tại trường mầm non An Phú B và các hộ gia đình bị ngập nước ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Trong năm 2017, công ty đã phối hợp với Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Sở GD & ĐT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Hà Giang trao tặng gần 42 tấn sữa cho các em học sinh các trường mầm non và tiểu học của các tỉnh này.