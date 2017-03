Trẻ em chung sức bảo vệ đa dạng sinh học

UBND TP.HCM, Sở TN&MT TP.HCM và các cơ quan ban, ngành thường xuyên tổ chức các hoạt động đến với mọi tầng lớp nhân dân tuyên truyền về môi trường, biến đổi khí hậu (BĐKH), đa dạng sinh học (ĐDSH)… nhằm mang lại một môi trường sống xanh hơn, sạch hơn.

1. Nối tiếp thành công năm 2011, Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN&MT TP.HCM) tổ chức hội thi Tìm hiểu về ĐDSH cấp thành phố năm 2012. Chương trình dành cho các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 của các trường THCS trên địa bàn. Ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, chia sẻ hội thi là một sân chơi lành mạnh, khuyến khích các em học sinh tìm hiểu, học hỏi, trao đổi về việc bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ ĐDSH nói riêng.

Tại ngày hội, các em đã cùng nhau trải qua nhiều trò chơi với những hình thức đa dạng, phong phú. Bắt đầu là phần thi Hành trình cứu hộ, các em giải mật thư để tìm cứu những con vật bị thất lạc. Đến phần thi Môi trường trong mắt em, các đội lại thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo trong việc ráp các bức tranh theo chủ đề. Ở phần thi Hãy cùng em hành động, các em thể hiện sự quan tâm về các loài động vật, thực vật thông qua các loại hình nghệ thuật sân khấu như kịch, thời trang, hò vè, hát... Đây thực sự là sân chơi thú vị, lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh sau những giờ học tập căng thẳng.

Xả rác xuống lòng kênh là tình trạng xảy ra phổ biến ở nhiều nơi trên địa bàn TP. Ảnh: NGỌC CHÂU

ĐDSH cung cấp các phúc lợi cho xã hội như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng, năng lượng… Hơn nữa, nó còn có giá trị đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học, ứng dụng thực tiễn, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y tế, du lịch… Đây là một cấu thành quan trọng trong chiến lược an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Ngoài ra, ĐDSH hỗ trợ đắc lực cho các hệ sinh thái, điều hòa khí hậu, tạo oxy, giữ nguồn nước, chống xói mòn, bảo vệ cuộc sống loài người. Tuy nhiên, chúng ta lại đang ra sức tận diệt chính nguồn sống của mình bằng những việc làm thiếu ý thức. Chẳng hạn như khai thác thủy hải sản bừa bãi khiến cho số lượng, thành phần các loài suy giảm nhanh chóng. Tại khu vực nội thành TP.HCM, ô nhiễm hữu cơ và vi sinh tại các kênh rạch đang có chiều hướng ngày càng tăng. Chúng đều chứa nhiều chất độc hại, nhất là kim loại nặng, khó phân hủy. Tuy nhiên, chỉ khoảng 60% trong số đó được xử lý sơ bộ trước khi đưa vào hệ thống chung. Ngoài ra, chúng ta phải đối mặt với tình trạng đất bị ô nhiễm do nguồn nước dơ thấm vào; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; các loại rác thải độc hại; khai thác quá mức mà không cải tạo; xói lở… Nhận thấy rõ những hậu quả sẽ phải gánh chịu nhưng nhiều người vẫn tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, bởi họ cho rằng đó không phải trách nhiệm của mình. Do vậy, việc tuyên truyền ý thức bảo vệ ĐDSH cần được thực hiện rộng rãi đến nhiều đối tượng hơn.

2. Nằm trong các hoạt động về môi trường, Tổ chức phi chính phủ Maison Chance phối hợp với Phong trào chống BĐKH toàn cầu 350.org đã phát động dự án Môi trường xanh. Chương trình diễn ra tại Nhà may mắn (số 19A đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Đây cũng là dự án đoạt giải trong cuộc thi Đại sứ môi trường Bayer năm 2012. Mục đích hướng đến việc xây dựng, hình thành, thay đổi thói quen có ích thông qua mô hình lớp học định kỳ về đề tài môi trường. Nội dung tập trung vào cách sống xanh dành cho đối tượng người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại Nhà may mắn. Bà Trương Thị Kim Chi, thành viên Ban Quản lý Tổ chức Maison Chance, chia sẻ: “Chúng tôi nhìn thấy được nhiều mối liên hệ giữa cuộc chiến này và sứ mệnh mà Maison Chance đang dốc lòng phụng sự. Một dự án như Môi trường xanh sẽ giúp thành viên tại gia đình chúng tôi cảm nhận một cách rõ ràng hơn rằng họ đang là một phần hữu ích của cộng đồng; cuộc chiến toàn cầu này cũng sẽ có thêm nhiều hiệp sĩ nhiệt thành và hiểu biết”. Trong vòng hơn một tháng tới, Môi trường xanh sẽ diễn ra nhiều hoạt động được thiết kế riêng biệt dành cho từng nhóm đối tượng. Chẳng hạn như cùng hành động Ngày xanh vào thứ Hai hằng tuần từ nay đến 31-7; lớp học ngoại khóa về bảo vệ môi trường, BĐKH dành cho trẻ em, thanh thiếu niên từ 6 đến 16 tuổi; tọa đàm chuyên đề Môi trường trong tôi…

Công ty Liên doanh BAT - Vinataba phối hợp cùng Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi lễ trao hơn 206.000 cây giống cho các tổ chức, cá nhân của tỉnh. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chương trình trồng cây phủ xanh của công ty triển khai từ năm 2011. Đây là các loại cây bạch đàn, keo, xà cừ, dầu, sao và một số cây trồng đường phố khác. Tính đến nay, chương trình này cung cấp gần 25 triệu cây giống cho các địa phương Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Gia Lai, Đồng Nai, Tây Ninh với tổng trị giá gần 8 tỉ đồng, góp phần phủ xanh hơn 9.000 ha đất trống đồi trọc.

