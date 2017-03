Tri ân và tôn vinh các liệt sĩ TNXP

Danh sách Hội Cựu TNXP nhận nhà tình nghĩa do Cienco 5 trao tặng trong dịp lễ tri ân tưởng niệm vừa qua: 1. Hội Cựu TNXP Việt Nam do Công ty CiencoLand + Văn phòng Cienco 5 tài trợ với số tiền 400 triều đồng. 2. Hội Cựu TNXP Hà Nội - Hà Tây do Công ty CiencoLand tài trợ 20 triệu đồng. 3. Hội Cựu TNXP TP Đà Nẵng do Công ty CP 545 tài trợ 10 triệu đồng. 4. Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình do Công ty CiencoLand tài trợ 10 triệu đồng. 5. Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty 507 tài trợ 10 triệu đồng. 6. Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam do Công ty 501 tài trợ 10 triệu đồng. 7. Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An do Công ty 507 tài trợ 10 triệu đồng. 8. Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Bình do Công ty CP 585 tài trợ 10 triệu đồng. 9. Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị do Công ty 508 tài trợ 10 triệu đồng. 10. Hội Cựu TNXP tỉnh Thừa Thiên-Huế do Công ty 508 tài trợ 10 triệu đồng. 11. Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa do Công ty 507 tài trợ 10 triệu đồng. 12. Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Nam do Công ty 515 tài trợ 10 triệu đồng. 13. Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Nam Việt Á tài trợ 10 triệu đồng. 14. Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ngãi do Công ty CP 591 + 577 tài trợ 10 triệu đồng. 15. Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình do Công ty CP 575 + 565 tài trợ 10 triệu đồng. 16. Hội Cựu TNXP tỉnh Nam Định do Công ty CP 573 + 586 tài trợ 10 triệu đồng. 17. Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Phòng do Công ty Phương Đông tài trợ năm triệu đồng. 18. Hội Cựu TNXP Bố Trạch, Quảng Bình do Công ty CP 525 + 557 tài trợ 10 triệu đồng. 19. Hội cựu TNXP Tuyên Hóa, Quảng Bình do Công ty CP 546 tài trợ năm triệu đồng. 20. Hội Cựu TNXP Quảng Ninh, Quảng Bình do Công ty 595 + 502 + 519 tài trợ ba triệu đồng. Trong đó: 183 căn nhà dành tặng 17 tỉnh, thành, ba huyện và 400 triệu đồng cho Hội Cựu TNXP Việt Nam.