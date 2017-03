Trị “thủy” cho xe ô tô

Đường ngập là cơn ác mộng của nhiều người. Với cánh tài xế ô tô, khả năng phải trả tiền sửa xe khi bị thủy kích là rất cao. Tuy nhiên, chúng ta có thể hạn chế mức độ hư hỏng của động cơ bằng một vài kỹ năng đơn giản.

Di chuyển trong vùng ngập nước

Bạn cần chắc chắn rằng độ sâu mực nước không vượt qua tâm bánh xe. Chúng ta không được xác định mực nước dựa vào các xe đang chạy phía trước hoặc hướng ngược chiều. Vì độ cao mực nước các xe này có thể an toàn hơn so với xe của bạn. Đặc biệt, mọi người cần chú ý là không được mở cửa xe để hạn chế tình trạng bị nước bên ngoài tràn vào. Thậm chí nó còn làm hỏng các hộp điều khiển. Người ngồi trong có thể ra ngoài bằng cửa sổ.

Thông thường lỗ hút khí nạp của bộ chế hòa khí cao hơn loại phun xăng điện tử nên có thể đi vào đường ngập nước sâu hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá chủ quan, ỷ lại mà cố gắng tiếp tục vận hành xe. Bạn nên tắt tất cả phụ tải không cần thiết như hệ thống điều hòa, giải trí trên xe… để giảm tải cho động cơ. Tài xế cần tự biết cách chuyển hộp số tự động sang chế độ số tay; nhận biết các vị trí lọc gió, các đường ống dẫn; que thăm dầu động cơ, bình ắcquy. Trên xe, bạn nên trang bị sẵn cờ-lê 8 và 10 dùng để tháo cọc âm ắcquy khi cần thiết.

Chiếc xe của bạn được kiểm tra chi tiết từng hạng mục tại trung tâm bảo trì. Ảnh: PHI LÂN

Khi đi vào vùng ngập nước, chúng ta nên để ở số thấp sao cho phù hợp với điều kiện vận hành. Ví dụ, với đường ngập ở mức thấp, xe đã đủ quán tính thì có thể đi số hai. Với đường ngập sâu nhưng không vượt qua tâm bánh xe thì nên đi ở số một vì lúc này xe cần công suất để vượt qua. Áp dụng đi số thấp cho cả xe số sàn và số tự động. Sau đó bạn hãy đạp đều ga, tốc độ thấp nhằm tránh hiện tượng tạo sóng đưa mực nước ngập lên mức cao hơn. Khi đi qua khỏi vùng nước, nếu xe sử dụng thắng tang trống thì nên rà thắng vài lần cho nước ép ra khỏi má thắng. Khi đậu xe lâu, bạn nên chèn bánh xe lại, không nên kéo thắng tay trong trường hợp này vì có thể dẫn đến bó thắng.

Xử lý khi xe bị chết máy

Nếu chẳng may xe bị chết máy trong vùng ngập nước thì tài xế tuyệt đối không được khởi động lại vì bất cứ lý do gì. Vì như vậy có thể làm cong, gãy tay biên và làm vỡ lốc máy do hiện tượng nén nước. Đồng thời, tắt ngay công tắc máy để ngắt nguồn chính cung cấp đến các phụ tải điện và hộp điều khiển. Điều đó giúp thiết bị điện tránh bị hư hỏng do chạm chập, sau đó hãy đẩy xe lên chỗ cao, khô ráo và gọi ngay cho đội cứu hộ.

Trước khi đội cứu hộ đến, bạn có thể tự mình làm để kiểm tra một vài chi tiết. Đầu tiên là tắt khóa điện công tắc máy. Sau đó, nếu có thể thì bạn hãy đẩy xe đến chỗ cao và kiểm tra tình trạng dầu. Nếu mức dầu trong khoảng giữa max và min trên que thăm dầu là tốt, nếu cao hơn nghĩa là nước đã vào động cơ. Điều đó cũng được thể hiện nếu dầu động cơ có màu nâu (hoặc cà phê sữa). Kế tiếp, bạn tháo lọc gió, nếu nó ướt thì bạn hãy cố gắng làm chúng khô và lắp trở lại. Đồng thời, chúng ta tháo bugi; đề máy nhiều lần cho nước thổi ra ngoài. Sau đó thổi khô bugi, lắp lại và thử khởi động xem máy có nổ hay không.

Gọi ngay cứu hộ

Nếu không thể đẩy xe đến chỗ cao thì bạn phải tắt công tắc máy, dùng cờ-lê tháo cọc âm ắc quy (cọc mát) để bảo vệ các hệ thống điện trên xe. Vì khi đó nguồn cung cấp đến các hộp sẽ ngắt nhưng nguồn trực tiếp từ ắcquy đến hộp vẫn còn và có thể gây hư hỏng hộp. Tại trung tâm bảo trì, các nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra, đánh giá tình trạng ướt và biến dạng của lọc gió, thay mới nếu cần; đường ống khí nạp; tình trạng dầu động cơ; vệ sinh bugi, thổi khô giắc điện; dầu ở cầu trước, sau; chụp bụi… Ngoài ra còn có nhiều hạng mục khác như đèn cảnh báo, hộp điều khiển, hệ thống điều khiển điện tử…

Để chiếc xe dính nước hoạt động trở lại, chủ xe phải thanh toán một khoản tiền không nhỏ để sửa chữa. Do đó, nhiều công ty bảo hiểm mạnh dạn đính kèm luôn bảo hiểm thủy kích vào gói bảo hiểm xe. Người dùng không cần phải thanh toán chi phí sửa chữa và cũng không phải đăng ký mua. Từ những thông tin có được cộng thêm tiện ích sẵn có, chiếc xe của bạn sẽ được bảo vệ đúng cách.

NGỌC CHÂU tổng hợp