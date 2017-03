Triển khai chương trình Hành động vì những ước mơ

Đây là một trong những chương trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngân hàng. Tại sự kiện, VPBank đã ký thỏa thuận hợp tác với báo Điện tử dân trí để phối hợp thực hiện chương trình an sinh xã hội. Theo đó, trong năm 2013, VPBank sẽ dành 5 tỉ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó 1 tỉ đồng trao học bổng tại Đại hội gia đình khuyến học, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó thông qua Quỹ khuyến học Vòng tay Đồng đội; 4 tỉ đồng thuộc các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng tại 11 tỉnh, thành như Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp...

Từ nay đến 30-9, VPBank triển khai chương trình trải nghiệm đẳng cấp du lịch Singapore cùng thẻ VPBank MasterCard. Theo đó khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ tại nước ngoài, qua Internet đạt mức chi tiêu cao nhất (tối thiểu 10 triệu đồng) sẽ có cơ hội trúng một trong những giải thưởng hấp dẫn như chuyến du lịch Singapore cho hai người trị giá 120 triệu đồng; vé khứ hồi đi Singapore trị giá 24 triệu đồng; vé khứ hồi chặng nội địa trị giá 12 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho khách hàng sở hữu thẻ VPBank MasterCard Ecard, VPBank MasterCard MC2, thẻ VPBank MasterCard Platinum và thẻ đồng thương hiệu VPBank Vietnam Airline MasterCard Platinum.

NGỌC CHÂU