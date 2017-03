Triển khai chương trình Tôi yêu Việt Nam phiên bản 2010

Mới, hấp dẫn, gần gũi mọi người, nhất là với lứa tuổi học trò... là nội dung chính của chương trình giáo dục an toàn giao thông Tôi yêu Việt Nam do Honda Việt Nam, VTV và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp thực hiện năm 2010.

Xuất phát từ thực trạng giao thông phức tạp ở Việt Nam, số người chết vì tai nạn giao thông hằng năm rất cao và có tới 40% trong số đó là thanh thiếu niên. Do vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho đối tượng này cần thiết phải được quan tâm, đẩy mạnh hơn... Chính vì vậy, chương trình Tôi yêu Việt Nam 2010 với tựa đề “Tiểu thư giao thông” được xây dựng hướng tới đối tượng chính là thanh thiếu niên, lứa tuổi bắt đầu tự tham gia giao thông bằng xe máy. Qua đó giúp tư vấn, cung cấp thông tin và định hướng ý thức tuân thủ luật giao thông cho các bạn trẻ. Sau mỗi tập phim sẽ là chuyên mục “Hướng dẫn an toàn giao thông” với sự xuất hiện của hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy trong vai trò người hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn cho khán giả. Ngoài ra, khán giả còn có cơ hội được giao lưu, nâng cao kiến thức và thể hiện hiểu biết của bản thân về vấn đề an toàn giao thông với phần câu hỏi dành cho khán giả ở cuối chương trình. Những khán giả xuất sắc có câu trả lời chính xác nhất sẽ nhận được phần thưởng là máy nghe nhạc MP3. NG.MẪN