“Trọn bộ sành điệu, sắm Vaio nhận quà Shiseido”

Sony Việt Nam giới thiệu chương trình khuyến mãi (diễn ra trong suốt tháng 3) với nhiều phần quà hấp dẫn, áp dụng riêng cho các sản phẩm màu trắng và hồng thuộc dòng Vaio Fit và Vaio Tap.





Theo đó, từ ngày 1-3 đến 23-3, những bộ quà tặng Shiseido Ibuki cao cấp sẽ được dành tặng cho 1.000 khách hàng đầu tiên tại TP.HCM và Hà Nội khi mua bất kỳ sản phẩm màu trắng và hồng nào thuộc dòng Vaio Fit hoặc Vaio Tap được phân phối bởi Sony Việt Nam. Ngoài ra, khách hàng sẽ được nhận ngay dù thời trang cao cấp khi mua bất kỳ dòng sản phẩm nào mang thương hiệu VAIO (từ ngày 1-3 đến 15-4 hoặc đến khi hết quà tặng).

Đặc biệt, khách hàng còn được tham gia chương trình quay số may mắn với phần thưởng là một trong hai bộ quà tặng hấp dẫn: Pink For Her hoặc White For Her. Bạn đọc có thể tham gia trải nghiệm sản phẩm tại Vincom B (72 Lê Thánh Tôn, quận 1) từ ngày 4 đến 9-3 và tại Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội) từ ngày 18 đến 23-3.

NM