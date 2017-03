Trồng cây so đũa thái bông trắng ra hoa quanh năm

Với đặc điểm sinh trưởng và phát triển nhanh, khoảng 2,5 tháng sau khi trồng thì cây bắt đầu ra hoa và ra hoa liên tục trong năm, sau khi thu hoạch lứa đầu tiên thì khoảng 7 - 10 ta sẽ thu hoạch được lứa hoa tiếp theo.



Hiện tại các chợ bán hoa này với giá từ 50 - 80.000đ/kg. Thành phần dinh dưỡng của bông so đũa rất cao với nhiều vitamin A, vitamin B, hàm lượng vitamin C, nhiều khoáng tố như canxi, sắt, natri, kali… tốt cho sức khỏe.



Bông so đũa luộc chấm nước mắm kho quẹt là món khoái khẩu của dân thành thị, trong các nhà hàng bông so đũa nấu canh chua với khế, cá lóc, cá rô, cá linh, tôm sống... hoặc làm lẩu chua ăn với cơm hay bún đều rất ngon.





Mô hình so đũa trong chậu tại trại giống cây trồng Tân Chánh Hiệp



Bông so đũa khi ăn có vị ngọt hơi đắng, tính mát, nếu ăn vào những ngày hè oi bức thì tuyệt vời. Ở thành thị không có đất trồng ta có thể trồng trong chậu thì cây vẫn cho hoa quanh năm.



Cây giống có bán tại Trại giống cây trồng Tân Chánh Hiệp, số 107/41, đường TCH35, P.TCH, Q.12. TP.HCM. ĐT: 0866.720.20 - tư vấn kỹ thuật: 0976.693.907.



Tin, ảnh: Gia Bảo