Trồng ổi siêu trái trong chậu nhận giải thưởng

Đặc biệt giống ổi này có nhiều tính năng vượt trội hơn so với các giống ổi khác là ra trái quanh năm, trái to (2-3 trái/kg), thịt giòn và ngọt hơn so với các loại ổi hiện có trên thị trường. Cây sinh trưởng và phát triển mạnh, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.

Ông Nguyễn Thành Đại vừa vinh dự được nhận giải thưởng Thương hiệu chinh phục người tiêu dùng do Mạng hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp bình chọn dưới sự giám sát chất lượng của tổ chức chứng nhận quốc tế QMS Australia.

Gian hàng cây ổi trồng trong chậu của ông Đại luôn thu hút nhiều khách tham quan.

Được biết từ ngày 1 đến 5-10, ông Đại sẽ tham gia trưng bày, giới thiệu và bán những chậu ổi có trái sẵn tại hội chợ quốc tế nông nghiệp Việt Nam ở Trung tâm triển lãm Tân Bình (446 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Tân Bình. TP.HCM). Ông Đại sẽ sẵn sàng tư vấn kỹ thuật cho bà con có nhu cầu trồng giống ổi này qua số điện thoại 0866.720.204 - 0976.693.907.





Ông Nguyễn Thành Đại nhận giải thưởng.