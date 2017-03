Trung Nguyên đạt chứng nhận FSSC 22000

Việc đánh giá, chứng nhận do Công ty TNHH Intertek Việt Nam tiến hành tại Nhà máy cà phê G7 hòa tan ở Dĩ An, Bình Dương; Nhà máy cà phê Trung Nguyên Mỹ Phước II, Bình Dương và Nhà máy cà phê Trung Nguyên Buôn Ma Thuột. Được biết FSSC 22000 nằm trong kế hoạch chinh phục thị trường Mỹ của Trung Nguyên trong thời gian tới. Đây cũng là giấy thông hành để công ty tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn toàn cầu. Sân chơi này có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như Coca-Cola, Nestlé, Fraft Food, TetraPak, Unilever…

NGỌC CHÂU