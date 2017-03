Trung tâm Đào tạo Anh ngữ ILA: Thực tập chữa cháy và cứu hộ

Các bước của buổi diễn tập đã diễn ra và hoàn thành đúng theo kế hoạch và yêu cầu đề ra như khi có cháy giả định (do cán bộ PCCC tạo ra) trong tòa nhà, chuông báo cháy reo, nhân viên lập tức thông báo, toàn thể nhân viên chạy thoát khỏi tòa nhà và đến điểm tập trung; lực lượng chữa cháy tại chỗ lập tức triển khai đội hình: tiếp cận, dập tắt đám cháy và thả lăng vòi phối hợp với lực lượng PCCC bên ngoài; thực tập hướng dẫn thoát nạn và tham gia cứu nạn nhân; thực tập di chuyển người và tài sản; điểm danh; bảo vệ kiểm tra toàn bộ tòa nhà: con người, tài sản, thiệt hại…; thông báo trở lại làm việc; kết thúc diễn tập.

Buổi diễn tập diễn ra nhịp nhàng, đúng kế hoạch giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Phía Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 có trách nhiệm cùng bảo vệ của ILA giữ gìn trật tự và giải tỏa ách tắc giao thông nếu có. Bà Trần Xuân Dzu, Phó TGĐ ILA, cho biết: “Nhiều năm qua, ILA rất nghiêm túc tuân thủ vấn đề an toàn PCCC vì vấn đề an toàn cho học viên, nhân viên là mối quan tâm hàng đầu. Tất cả trung tâm đào tạo của ILA trên toàn quốc đều có hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn, có lực lượng PCCC tại chỗ và được huấn luyện thường xuyên để ứng cứu kịp thời. Định kỳ hằng năm, ILA đều phối hợp cơ quan PCCC tổ chức thực tập chữa cháy và cứu hộ. Đặc biệt, các trung tâm của ILA đều được mua bảo hiểm cháy nổ…”.

