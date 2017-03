Trường em xanh, sạch, đẹp

Sở TN&MT TP.HCM , Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM phối hợp UBND quận Phú Nhuận vừa tổ chức lễ tổng kết chương trình thí điểm Truyền thông học đường về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2015. Chương trình quy tụ đông đảo các giáo viên, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS của quận Phú Nhuận cùng các cơ quan ban ngành liên quan.



Không khí tưng bừng của buổi lễ trở thành ngày hội rất vui nhộn của các em học sinh. Ảnh: NGỌC CHÂU

Mở đầu buổi lễ là bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc do các em học sinh trình diễn. Với hình tượng những bông hoa, chú ong, chim bồ câu hòa bình… tất cả đều hiện lên lung linh trong mắt các em khiến cho buổi lễ càng thêm trang trọng. Đặc biệt hơn, các anh chị tình nguyện viên còn tích cực chuẩn bị các trò chơi ý nghĩa dành cho các em như cứu hộ rùa biển, vớt rác trên kênh, phân loại rác, trồng cây xanh…

Trẻ em là chồi non, là thế hệ tương lai quan trọng xây dựng đất nước sau này. Vì vậy, việc gieo ý thức, hình thành lòng yêu thiên nhiên và môi trường cho các em sẽ giúp TP ngày càng phát triển xanh và bền vững hơn.



Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận trao giải cho 12 trường xuất sắc tham gia chương trình. Ảnh: NGỌC CHÂU

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết điều kiện tiên quyết góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông bảo vệ môi trường chính là vai trò quan trọng của giáo dục. Điều đó góp phần vào quá trình hình thành những nhân cách ban đầu cho học sinh. Song song đó việc lồng ghép các chương trình giáo dục môi trường trong các trường mầm non, tiểu học và THCS cũng là hoạt động rất cần thiết. Ở lứa tuổi này, bên cạnh việc tiếp thu nhanh kiến thức, các em còn áp dụng các hành vi thân thiện với môi trường một cách tích cực và thường xuyên. Từ đó tạo nên những thói quen tốt trong suốt cuộc đời các em. Bản thân các em còn có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo sự ảnh hưởng đến những người xung quanh cùng chung tay bảo vệ môi trường. Chính vì lý do này, từ tháng 6-2015, Sở triển khai thí điểm chương trình truyền thông học đường tại 33 trường trên địa bàn quận Phú Nhuận. Hoạt động này cũng nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng TP văn minh, sạch đẹp, an toàn của Thành ủy TP.HCM và của ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, cho biết trải qua quá trình thực hiện thí điểm, các trường đã đạt nhiều thành tích trong việc phát động mạnh mẽ phong trào xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh, giáo viên, phụ huynh; tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các trường… Với tiêu chí Trường học xanh - sạch - đẹp, các trường thực hiện định kỳ tổng vệ sinh, tăng cường mảng xanh cho lớp học và khuôn viên trường; tổ chức ngày hội tái chế chất thải, thi thời trang giấy; trồng, chăm sóc cây xanh… Đồng thời, ông Phương cũng đề nghị các trường tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đã đạt được; lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào hoạt động hàng ngày; kết hợp tổ chức cho các em tham gia hoạt động ngoại khóa…