Trường Hải công bố giá mới xe du lịch Kia

Theo đó, mức điều chỉnh tăng giá dao động từ 7 triệu đến 38 triệu đồng tùy loại xe. Cụ thể, mẫu xe lắp ráp trong nước được ưa chuộng hiện nay như New Morning có mức tăng nhẹ: phiên bản EX chỉ tăng 7 triệu đồng, phiên bản SX và LX chỉ tăng 7,5 triệu đồng. Mẫu xe bảy chỗ New Carens được trang bị động cơ 2 lít có mức tăng lần lượt là 8 triệu đồng đối với số sàn và 10 triệu đồng đối với số tự động, đây được xem là mức tăng khá mềm của Trường Hải đối với mẫu xe đang khá hút khách này. Bên cạnh đó, mẫu xe vừa mới được Trường Hải đưa ra thị trường New Carens 1,6 lít có mức giá bán chính thức được công bố là 475 triệu đồng.

Khách hàng tham quan mẫu xe mới của Trường Hải Kia.

Ngoài ra, các mẫu xe như New Sorento cũng được điều chỉnh, như phiên bản động cơ xăng số sàn (có thêm cửa sổ trời Panoramic) có giá mới là 830 triệu đồng (tăng 23 triệu đồng), mẫu số sàn động cơ dầu là 860 triệu đồng. Bên cạnh đó Trường Hải cũng công bố giá của những phiên bản mới của New Sorento: xe một cầu động cơ xăng AT có mức giá là 870 triệu đồng; mẫu động cơ xăng, hai cầu, AT có mức giá là 899 triệu đồng. Đặc biệt, trong đợt điều chỉnh này, chiếc Cerato Forte được Trường Hải Kia gần như giữ nguyên mức giá. Theo đại diện của phía nhà sản xuất, đây là mẫu xe chiến lược dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất lắp ráp tại Việt Nam trong thời gian tới và phía nhà sản xuất cũng muốn dành sự hỗ trợ đặc biệt để cùng chia sẻ với khách hàng và như vậy với việc giữ nguyên giá của Cerato Forte thì khách hàng chỉ phải trả thêm phần tăng của thuế trước bạ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

Công ty CP Ôtô Trường Hải - CN Đà Nẵng: 405 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3768767. Đường dây nóng: 0933.805662 (Mr. Hội), 0933.806098 (Mr. Dũng).

(Giá trên đã bao gồm 10% VAT)