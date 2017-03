Trường Hải giới thiệu xe Kia Carnival 2010 mới

Đây cũng là mẫu xe nổi tiếng của Kia Motors về tính tiện nghi và độ an toàn, liên tiếp nhiều năm liền được bình chọn là mẫu xe an toàn nhất tại thị trường Mỹ (dưới tên gọi Sedona).

New Carnival mới mang hình ảnh hiện đại, thiết kế chỉn chu và tinh tế hơn. Từ phần đầu xe được thiết kế hài hòa, cân đối, cũng như phần thân xe được trau chuốt kỹ lưỡng và mượt mà hơn. Trong lần ra mắt này, Trường Hải giới thiệu hai phiên bản New Carnival mới gồm mẫu xe tám chỗ và 11 chỗ. Trong đó, New Carnival mới được thiết kế rộng rãi hơn và cao hơn với chiều rộng tổng thể 1.985 mm (lớn hơn 85 mm so với trước đây) và chiều cao 1.760 mm (tăng 25 mm). Riêng về chiều dài tổng thể, xe tám chỗ là 4.810 mm và xe 11 chỗ là 5.130 mm. New Carnival được trang bị nhiều thiết bị tiện nghi như kính chiếu hậu chỉnh điện và gập điện (tích hợp đèn báo rẽ), kính cửa sổ chỉnh điện phía trước, khóa mở cửa trung tâm điều khiển từ xa, đèn sương mù, đèn phanh lắp trên cao, mâm hợp kim nhôm 17 inches… Đặc biệt, Carnival là mẫu xe MPV đầu tiên sở hữu hệ thống cửa lùa chỉnh điện, điều khiển bằng remote, một tính năng chỉ có ở những dòng xe sang trọng và hiện đại.

Carnival được xem là một trong những chiếc xe đa dụng tiện nghi nhất hiện nay. Ở phiên bản mới này, New Carnival kế thừa gần như đầy đủ đặc tính quen thuộc vốn có, đó là sự rộng rãi, tiện nghi cho người sử dụng. Nội thất xe được trang bị nhiều tính năng tiện nghi cao cấp như hệ thống máy lạnh điều khiển tự động với hai dàn lạnh, dàn âm thanh với Radio+CD+MP3 có thêm cổng cắm USB+iPod, vô lăng được tích hợp điều khiển âm thanh. Không gian của xe được thiết kế rộng rãi và sang trọng. Mặt táp lô xe ốp vân gỗ với các phím chức năng được bố trí rõ ràng và hiện đại hơn hẳn trước đây. Các hàng ghế phía sau có thể gấp lại và trượt lên xuống dễ dàng.

New Carnival có tính năng an toàn cao nhờ vào cấu trúc khung sườn được thiết kế chắc chắn. Xe trang bị hệ thống ABS, cùng túi khí cho người lái và hệ thống dây an toàn tại các ghế ngồi.

Về động cơ, New Carnival tám chỗ được trang bị động cơ xăng V6 2,7 lít, công suất cực đại đạt 187 mã lực tại 6.000 vòng/phút, độ xoắn cực đại 25,4 kg.m tại 4.000 vòng/phút. Riêng mẫu 11 chỗ được trang bị động cơ dầu 2,9 lít mạnh mẽ, công suất cực đại 158 mã lực tại 3.800 vòng/phút và độ xoắn cực đại đạt 35 kg.m tại 2.000-3.000 vòng/phút.

Trường Hải cũng công bố mức giá của New Carnival, trong đó mẫu tám chỗ giá 715 triệu đồng và 11 chỗ giá 735 triệu đồng. Như vậy, sự xuất hiện của Carnival phiên bản mới sẽ góp phần làm cho phân khúc MPV thêm sôi động và khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, đặc biệt là ở phân khúc xe gia đình và công sở.