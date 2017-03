Trường Hải cung cấp dòng xe Bus Hyundai Universe cao cấp

Như vậy, bên cạnh việc cung cấp các mẫu xe khách khác của Hyundai như County 29 chỗ, Aero Space 47 chỗ, việc phân phối dòng xe Universe cao cấp này sẽ giúp Trường Hải đa dạng thêm dòng sản phẩm của mình, đồng thời mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Đặc biệt, Trường Hải với ưu thế về hệ thống phân phối rộng khắp cả nước cùng với chính sách bảo hành, bảo dưỡng và hoạt động chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng tiếp cận với nhiều dịch vụ hơn và yên tâm hơn khi sử dụng.

Hyundai Universe do Trường Hải phân phối có 47 chỗ, bao gồm mẫu xe có tiêu chuẩn cao nhất Hyundai Universe Noble và mẫu xe quen thuộc Universe Luxury. Universe có kiểu dáng được thiết kế sang trọng và hiện đại, thân xe được thiết kế theo tiêu chuẩn khí động học, hệ thống đèn pha đa trọng điểm (MFR) được thiết kế tinh tế với khả năng chiếu sáng mạnh mẽ. Cửa trượt lên xuống thuận tiện và an toàn cho hành khách. Kính chiếu hậu chỉnh điện cùng cụm đèn báo tín hiệu nâng cao tính năng an toàn của xe.

Nội thất của Universe được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, màu sắc thiết kế sang trọng với mặt táp lô ốp vân gỗ, các phím chức năng được bố trí rõ ràng và thuận lợi cho người lái, ghế ngồi được chế tạo bằng chất liệu cao cấp mang lại cảm giác thoải mái cho hành khách, đặc biệt trong những chuyến hành trình xa. Xe có hệ thống máy lạnh hiện đại điều chỉnh tự động và hơi lạnh được bố trí đều trong khoang hành khách giúp không gian bên trong xe luôn thoáng và thoải mái. Bên cạnh đó, Universe còn được trang bị nhiều tiện nghi như CD, màn hình LCD, hộc đựng ly, túi lưới sau lưng ghế, gác tay và điều chỉnh tựa lưng. Ngoài ra, không gian khoang hành lý rất rộng rãi với cửa trượt rất tiện lợi cho hành khách.

Universe được trang bị động cơ 11.15 lít với công suất 340 ps/2.200 vòng/phút (Universe Noble) và công suất 290 ps/2.000 vòng/phút, mức công suất phù hợp với dòng xe khách cao cấp, giúp tiết kiệm và kinh tế hơn cho chủ xe. Universe được trang bị hệ thống treo tiên tiến: phía trước trang bị hai bầu hơi với ống giảm chấn thủy lực, phía sau là bốn bầu hơi với ống giảm chấn thủy lực, cùng với kết cấu khung sườn thiết kế bền vững và chắc chắn giúp giảm xóc hiệu quả, mang lại khả năng vận hành ổn định và nâng cao tính năng an toàn cho xe.