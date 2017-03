Trường song ngữ mầm non đầu tiên ở ĐBSCL

Dự kiến khi các em thuộc nhóm lớp song ngữ này trưởng thành sẽ đổi tên thành Trường THPT song ngữ Tinh Hoa.

Trường được thành lập với mục đích trang bị cho trẻ em kiến thức cơ bản cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trường cũng phấn đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế IB do tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ chứng nhận. Trường sẽ hoạt động theo mô hình bốn hệ: mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Trường song ngữ Tinh Hoa (Elite Bilingual School) được xây dựng tại làng giáo viên thuộc Trường ĐH An Giang, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư bốn tỷ đồng gồm: tám phòng học, phòng chuyên môn, thư viện, phòng học vụ và phòng y tế...