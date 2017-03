Truyện tranh Bảy viên ngọc rồng bị cấm vì nhạy cảm

Một thành viên của hội đồng - ông Joe Holloway nói một phụ nữ đã phản ánh rằng đứa con chín tuổi học lớp 4 của bà đã mượn sách ở thư viện trường và trong tập truyện tranh này có những hình ảnh khỏa thân, có va chạm giới tính giữa trẻ con với nhau và có lời nói ám chỉ đến quan hệ giới tính giữa người lớn và trẻ em.

Ông John Fredericksen - quản lý chung các trường học tại Wicomico phát biểu: “Tôi muốn chúng được rút ra khỏi giá sách trong thư viện của trường học ngay sau khi tôi nhận được cuộc gọi trả lời từ cấp trên”. Ông nói truyện tranh chỉ được những đứa trẻ không ham thích đọc những quyển sách truyền thống ưa chuộng. Hội đồng sẽ có quyết định cuối cùng về quyển sách trong thời gian sớm nhất.

Một trường hợp tương tự cũng từng xảy ra năm 1999 khi một phụ huynh ở Dallas phàn nàn rằng hình vẽ nhạy cảm về những cô cậu bé khỏa thân ở phía rìa quyển truyện Dragon Ball Z mà họ mua cho đứa con trai bốn tuổi tại cửa hàng đồ chơi Toys R Us. Sau đó, Toys R Us đã phải gỡ bỏ bộ truyện tranh này khỏi tất cả cửa hàng trên toàn quốc vào giữa tháng 11-1999. Các tập trong bộ truyện tranh Dragon Ball do Viz phát hành tại Bắc Mỹ, sau đó đã phải chỉnh sửa lại các hình ảnh cho phù hợp hơn.

Dragon Ball là bộ truyện tranh được xuất bản tại Việt Nam dưới tên gọi Bảy viên ngọc rồng của tác giả Akira Toriyama. Những chương đầu tiên của truyện được đăng định kỳ trên Tạp chí Shounen từ năm 1984 đến năm 1995, bao gồm 519 chương và sau đó được Nhà xuất bản Shueisha phát hành trọn bộ 42 tập. Không giống như tiểu thuyết Tây du ký của Trung Quốc, bộ truyện mô tả cuộc hành trình của nhân vật chính Songoku từ lúc bé đến trưởng thành, trải qua nhiều thử thách để truy tìm các viên ngọc rồng và có được điều ước của rồng thiêng. Xuyên suốt hành trình của Songoku, cậu đã gặp được nhiều bạn bè và chống lại những kẻ hung ác có ý định dùng điều ước từ rồng thiêng để làm bá chủ thế giới.