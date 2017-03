TTTM đầu tiên sử dụng năng lượng mặt trời

Đại siêu thị Big C Dĩ An nằm tại quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây sẽ là điểm mua sắm, vui chơi giải trí lý tưởng cho người tiêu dùng Bình Dương và các vùng phụ cận với thiết kế hiện đại và tiết kiệm năng lượng.

Khác với những dự án trước đó, đây là trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời tầm cỡ quốc gia. Để tạo được thành quả trên, Big C không ngần ngại đầu tư hẳn một hệ thống năng lượng mặt trời công suất 212 kWp với tổng kinh phí lên tới hơn 11 tỉ đồng, lắp đặt trên mái bãi đỗ xe của siêu thị. Hệ thống này kết nối trực tiếp với lưới điện của tòa nhà, mỗi năm sản xuất lượng điện năng khoảng 230.000 kWh/năm, tương đương 7% tổng lượng điện tiêu thụ của trung tâm, giúp giảm phát thải trên 150 tấn CO 2 /năm.

Phối cảnh dự án Đại siêu thị Big C Dĩ An và TTTM Green Square.

Dự án được xây dựng theo các tiêu chí của chứng chỉ quốc tế LEED (hệ thống đánh giá công trình xanh của Hoa Kỳ) và chứng chỉ LOTUS (đánh giá tính bảo vệ môi trường dựa theo thang tiêu chuẩn của LOTUS Việt Nam). Cùng với các công nghệ xanh khác, Big C Dĩ An sẽ tiết kiệm được 30% điện năng tiêu thụ so với các TTTM thông thường. Theo thiết kế, toàn bộ bóng đèn chiếu sáng là đèn huỳnh quang T5, cho phép tiết kiệm 35% điện năng so với đèn huỳnh quang T8 thường dùng trước đây. Ngoài hệ thống chiếu sáng, dự án còn tận dụng triệt để nguồn ánh sáng tự nhiên qua các cửa kính trong suốt Sky light xung quanh. Toàn bộ các thiết bị điện ở dạng động cơ cũng được trang bị bộ biến tần để nâng cao hiệu suất làm việc. Ngoài ra, Big C còn trang bị thêm hệ thống giám sát, quản lý điện năng (BMS) cho phép kiểm soát liên tục mức độ tiêu thụ điện năng, chất lượng sử dụng điện tại các bộ phận của TTTM. Từ đó chỉ ra những điểm cần cải thiện và giúp tối ưu hóa các quyết định đầu tư mới về trang thiết bị. Một số thiết kế khác thân thiện với môi trường đang được áp dụng tại đây như hệ thống bồn tụ lạnh; tủ quầy đông lạnh tiết kiệm điện; trang bị vòi nước tự động tắt; cảm biến tự động điều tiết lượng không khí…

Về kết cấu, công trình được thiết kế với một tầng hầm để xe, hai tầng thương mại, một tầng lửng dành cho văn phòng. Tổng diện tích sử dụng gần 23.500 m2 bao gồm siêu thị tự chọn với gần 40.000 mặt hàng. Trong đó 95% là hàng được sản xuất tại Việt Nam. Sự có mặt của Big C Dĩ An đã đóng góp rất lớn trong việc tạo dựng việc làm, cải thiện thu nhập cho khoảng 400 lao động, trong đó 99% là người địa phương.

Khi Đại siêu thị Big C Dĩ An và TTTM Green Square đi vào hoạt động, diện mạo ngành thương mại bán lẻ tỉnh Bình Dương sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đó cũng là điểm nhấn quan trọng giúp cho việc trao đổi hàng hóa tại địa phương lên một tầm cao mới. Nhân dịp khai trương, Big C trao tặng 100 triệu đồng học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Bình Dương.

NGỌC CHÂU