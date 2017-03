Tư vấn thiết kế miễn phí tại Triển lãm kiến trúc nhà ở 2011

Điều đó thể hiện mong ước đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ trong suốt cả năm. Tuy nhiên, làm thế nào để thiết kế, bày trí cho ngôi nhà thêm đẹp và tiết kiệm chi phí là thắc mắc nhiều người quan tâm. Do vậy, trong thời gian tới sẽ có nhiều sự kiện về kiến trúc được tổ chức nhằm hỗ trợ khách hàng. Trong đó, đáng chú ý là Triển lãm kiến trúc nhà ở 2011 bắt đầu từ ngày 11 đến 20-12 do Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui tổ chức.

Chương trình diễn ra tại 139B Pasteur, quận 3, TP.HCM. Triển lãm kiến trúc nhà ở 2011 mở cửa tự do. Tại đây khách hàng sẽ được miễn phí các dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất; thi công xây dựng; dự toán công trình… Đặc biệt, mọi người được tự do lựa chọn và sưu tập những mẫu thiết kế nhà ở mới do Nhà Vui sáng tác trong năm 2011. Nhằm tri ân người tiêu dùng, công ty cũng kết hợp chương trình khuyến mãi cuối năm với chủ đề Thiết kế nhà vui - Quà tặng thêm vui. Theo đó, khách hàng ký hợp đồng thiết kế kiến trúc, nội thất trên 50 triệu đồng sẽ được tặng phiếu mua sản phẩm nội thất trị giá 5 triệu đồng; hợp đồng trên 80 triệu đồng sẽ nhận được phiếu trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn có chính sách ưu đãi giảm giá trực tiếp 10%-20%.

MINH TÚ