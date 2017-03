Tuần lễ sách văn học nước ngoài tại PNC

Tại đây, PNC sẽ giảm giá 10%-50% với 2.000 tựa sách và 10.000 bản sách văn học nước ngoài, đa dạng về thể loại như The Last Song, The Choice, Dear John, Safe Haven, To Kill A Mockingbird, Gateway, The Name Of The Wind…

Ngoài ra, độc giả ở Đà Lạt, Nha Trang và Huế còn có cơ hội giao lưu với các ca sĩ Duy Quang, Đức Tuấn, Hồng Hạnh tại buổi giới thiệu hai CD ca nhạc Phạm Duy Hẹn hò và Mơ giấc mộng dài tại cà phê sách Phương Nam. Cụ thể: lúc 20 giờ ngày 24-11 tại 17 Thái Nguyên, Nha Trang và 19 giờ 30 ngày 26-11 tại 15 Lê Lợi, Huế.

NHẬT LINH