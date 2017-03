Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình

Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, Sở TN&MT TP.HCM tổ chức thực hiện Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại (CTNH) hộ gia đình năm 2012.

Thu gom tận nơi

Chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức người dân về tác hại của CTNH, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Đồng thời, hướng dẫn, giúp người dân từng bước hình thành thói quen phân loại và thải bỏ đúng CTNH hộ gia đình. Song song đó là gia tăng lượng CTNH hộ gia đình được phân loại; thu gom và xử lý đúng; giúp các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm liên quan có trách nhiệm hơn trong việc thu hồi sản phẩm.

Thời gian thực hiện việc thu gom kéo dài đến hết ngày 24-11. Theo đó có 200 điểm thu gom được chia thành nhiều cụm phân bố tại nhiều quận trên địa bàn thành phố. Trong đó 180 điểm của Thành đoàn TP.HCM, 20 điểm ở các trường đại học, cao đẳng. Rác thu gom là CTNH phát sinh từ sinh hoạt hộ gia đình, bao gồm bóng đèn hư, pin đã sử dụng, vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại. Chương trình không thu gom CTNH của các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp. Để tham gia, mọi người có thể mang chất thải đến các điểm thu gom hoặc các tình nguyện viên sẽ đến thu gom tận nơi.

Người dân rất hào hứng tham gia đổi vỏ hộp sữa lấy quà tại Ngày hội tái chế chất thải 2012. Ảnh: NGỌC CHÂU

Chương trình đã thu gom được lượng lớn bóng đèn đã qua sử dụng. Ảnh: NGỌC CHÂU

Để tăng cường hiệu quả chương trình, lực lượng này cũng có mặt tại hệ thống Siêu thị Co.op mart, Big C, Lotte để tuyên truyền và vận động người dân tham gia. CTNH hộ gia đình sau thu gom sẽ được Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị vận chuyển đến nơi xử lý, tái chế hoặc tiêu hủy an toàn. Được biết tuần thu gom CTNH hộ gia đình do Sở TN&MT TP.HCM tổ chức và giao Quỹ Tái chế chất thải thực hiện. Ngoài ra, có sự phối hợp của các đơn vị đoàn thể như Thành đoàn TP.HCM; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại; đoàn trường các trường đại học, cao đẳng tại thành phố.

Hơn 15.000 người tham gia ngày hội tái chế

Trước đó, vào tháng 4-2012, Sở TN&MT TP.HCM tổ chức thành công chương trình Ngày hội tái chế chất thải lần 5. Với chủ đề 3T trong sử dụng bao bì, chương trình đã tạo được ấn tượng tốt, thu hút khoảng 15.000 lượt người tham gia. Theo đánh giá tổng kết, có 17 đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ tham gia với 35 gian hàng. Ngoài ra, chương trình còn bố trí khu vực triển lãm các sản phẩm từ cuộc thi Sức sống mới từ phế thải của các em học sinh tiểu học, THCS và THPT. Có hơn 1.000 sản phẩm dự thi từ 139 trường thuộc 19 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Sau khi sơ tuyển, có khoảng 400 sản phẩm được chọn vào vòng chung kết và được trưng bày tại Nhà triển lãm Cung văn hóa Lao động. Về hoạt động thu gom CTNH, có gần 600 lượt người tham gia với gần 1,5 tấn bao gồm các loại pin, ắc quy, bóng đèn hư cũ, chai lọ đựng hóa chất… Chương trình còn thu được hơn 300 kg vỏ chai PET, vỏ lon nước giải khát, nắp chai nước… Ngoài ra, ngày hội còn thu gom khoảng 45.000 vỏ hộp giấy, tương đương 340 kg vỏ hộp đã qua sử dụng; trao đổi trên 450 món, đa số là quần áo, sách báo và quà lưu niệm. Được biết lượng CTNH hộ gia đình thu gom trước và trong ngày hội tái chế 2012 đạt hơn ba tấn, gấp 1,5 lần so với ngày hội tái chế 2011. Song song đó, chương trình đạt mục đích lớn trong việc phổ biến kiến thức về 3T trong sử dụng bao bì, giảm sử dụng túi nylon.

NGỌC CHÂU