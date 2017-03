Túi khí an toàn và nguyên lý hoạt động

Lái xe phải chú ý: - Đai an toàn là một trong những phương tiện cơ bản bảo vệ người lái và hành khách. Đeo đai an toàn sẽ giúp cho người lái và hành khách không bị văng ra khỏi xe trong quá trình va đập, đồng thời cũng giảm thiểu sự xuất hiện va đập thứ cấp trong cabin. - Khi có va chạm, thiết bị chính chịu trách nhiệm bảo vệ người ngồi trên xe là dây an toàn, túi khí chỉ có tác dụng bảo vệ bổ sung mà thôi. - Nếu hành khách không đeo dây an toàn, khi tai nạn xảy ra, mặc dù túi khí hoạt động nhưng vẫn có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng.