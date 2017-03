Túi khí, cứu sống con người

Túi khí hoạt động như thế nào?

Năm 1971, Mercedes-Benz được cấp bằng sáng chế cho túi khí - một hệ thống an toàn mới giúp bảo vệ người ngồi trong xe khi có tai nạn xảy ra. 37 năm qua, các mẫu xe của Mercedes-Benz đều được lắp đặt hệ thống 6-8 túi khí.

Khi va đụng xảy ra với một lực đủ mạnh từ đằng trước hoặc bên hông, hệ thống túi khí được kích hoạt. Một hỗn hợp bao gồm natri, kali nitrate và cát sẽ ngay lập tức được đốt cháy, chuyển hóa thành khí natri và một lượng nhỏ khí hydro, oxy và kích nổ túi khí. Vì sao lại cần một lực đủ mạnh? Túi khí chỉ bung ra có một lần. Nếu trong trường hợp xe va đụng vào hai vật cản liên tiếp, lần đầu nhẹ mà túi khí đã bung thì lần va đụng nặng sau đó sẽ rất nguy hiểm.

Không giống như đầu đạn chứa đầy khí nén hoặc chất nổ, ngòi nổ của túi khí sử dụng công nghệ chế tạo tên lửa nên đem lại khả năng kích hoạt khí hiệu quả và tức thì: Chỉ trong một phần nhỏ của giây (khoảng từ 10 đến 40 phần ngàn giây), khí nitơ sẽ kích hoạt túi khí nổ. Túi khí được làm từ một loại vải đặc biệt, trong trường hợp tai nạn xảy ra, hành khách sẽ bị đẩy về phía trước, lúc đó túi khí có chức năng như một tấm đệm êm ái giữa người trên xe và các phần thân xe cứng. Ngoài ra, túi khí được rọc sẵn những lỗ nhỏ trên bề mặt vải để hỗn hợp khí có thể thoát ra ngoài dễ dàng và nhanh chóng.

Túi khí bên hông và túi khí cửa sổ

Trong những năm 1996-1998, Mercedes-Benz lắp đặt cho xe hệ thống túi khí bên hông và túi khí cửa sổ nhằm bảo vệ hành khách tốt hơn nữa khi bị va đụng từ bên hông. Đến năm 1998, hãng đã làm cho túi khí thông minh hơn với việc nhận biết ghế trẻ em, giúp ngăn chặn việc bung túi khí ở những chỗ được lắp ghế trẻ em. Túi khí thông minh cũng bung theo từng cấp độ, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tai nạn. Loại túi khí thông minh này cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn cho người lái và hành khách phía trước cửa xe C-class vào năm 2000. Nhờ vậy, túi khí đã cứu được hàng trăm ngàn người trong các vụ tai nạn kể từ khi được phát minh vào năm 1971.

Thực tế cuộc sống

Túi khí cứu sống sinh mạng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chủ xe không tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất, nó cũng có thể gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe (nhất là túi khí phía trước ghế lái). Trường hợp thứ nhất là túi khí sẽ không hoạt động hiệu quả nếu không đi cùng với việc thắt dây an toàn và có thể gây hại cho mặt và xương cổ của người ngồi trên xe khi có tai nạn xảy ra.

Trường hợp thứ hai là việc tự ý thay đổi các hệ thống điện liên quan trên xe mà không được thực hiện bởi các đại lý ủy quyền chính hãng sẽ vô tình làm túi khí trở thành con dao hai lưỡi. Ví dụ như việc tự ý nâng cấp hay biến đổi các hệ thống điện, đèn, còi... so với thiết kế ban đầu của chính hãng sẽ dẫn đến nguy cơ túi khí hoạt động không đúng và có thể tự động nổ bất cứ lúc nào. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi túi khí phía trước người lái bị nổ ngoài ý muốn khi xe đang chạy ở tốc độ cao hay trên đoạn đường đèo quanh co.

Do đó, việc tuân thủ mọi thao tác lái xe an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất là rất quan trọng. Tuổi thọ trung bình của một túi khí là 10 năm. Trường hợp túi khí đã nổ khi có va chạm, cần phải thay mới toàn bộ hệ thống liên quan như túi khí mới, hộp điều khiển và các cảm biến điện tử, kể cả các cảm biến của hệ thống an toàn phòng ngừa Pre-Safe trong trường hợp được kích hoạt.

Ngoài ra, cũng cần chú ý đến việc túi khí sẽ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ nếu ngồi ở hàng ghế trước. Do đó cần để trẻ nhỏ ngồi hàng ghế sau để tránh những tác động ngoài ý muốn của túi khí phía trước.