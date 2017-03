Tưng bừng các hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn

Theo thông tin từ Bộ GTVT, thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) cả nước đã có nhiều biến chuyển. Trong đó, số người chết tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng tăng. Người điều khiển phương tiện vẫn mắc phải một số lỗi phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia trong lúc lái xe, chạy quá tốc độ cho phép, lạng lách, đánh võng... Điều đó cho thấy việc tự giác chấp hành và ý thức tuân thủ luật giao thông của người dân chưa cao.

An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ

Một trong những hoạt động xuyên suốt, chủ đạo hằng năm của Công ty Honda Việt Nam chính là chương trình hướng dẫn và phổ biến kiến thức về lái xe an toàn (LXAT) cho cộng đồng. Đơn cử như các hoạt động đào tạo tại Trung tâm LXAT của Honda Việt Nam (HVN). Theo đánh giá, mức độ các chương trình được thiết kế ngày càng phong phú, không ngừng nâng cao về số lượng, chất lượng. Đặc biệt, đối tượng tham dự ngày càng được mở rộng hơn, đó là nhân viên công ty, hướng dẫn viên tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD), đại lý ô tô... Hơn nữa, HVN còn tham gia đào tạo, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân Vĩnh Phúc, nhân viên các cơ quan Chính phủ... Theo đó, tổng số học viên của trung tâm trong sáu tháng đầu năm 2012 đã lên tới 7.000 người.

Không những thế, HVN còn chú trọng đến những hoạt động dành cho các em thiếu nhi, thanh thiếu niên. Chương trình đào tạo ATGT dành cho học sinh tiểu học mang tên An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ đã được HVN triển khai trong bốn năm. Năm học 2011-2012, chương trình đã thu hút gần 130.000 em học sinh. Các em đều đã được học theo cuốn sách An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ. Ngoài ra, cuộc thi tìm hiểu về kiến thức giao thông đã trở thành sân chơi lý thú cho các bạn nhỏ với hơn 3.600 thầy cô giáo, 100.450 em học sinh hăng hái cùng tham dự chương trình. Được biết, chương trình An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ sẽ tiếp tục triển khai trong năm học tới tại Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Song song đó, chương trình còn được mở rộng triển khai tại nhiều tỉnh, thành khác như Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Bình Dương, Sơn La, Ninh Thuận… bởi các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm.

Các chiến sĩ CSGT trong một buổi luyện kỹ năng giữ thăng bằng trên ván hẹp.

Chiến sĩ giao thông vững vàng tay lái

Đặc biệt, trong vòng ba tháng, từ tháng 7 đến tháng 10-2012, HVN phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tổ chức buổi tập huấn kỹ năng LXAT. đối tượng tham gia là các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT), lãnh đạo phòng, đội CSGT; thành viên các đội CSGT tại Hà Nội, Nam Định, Huế, Đắk Lắk, TP.HCM và Vĩnh Long. Khóa tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng lái xe phân khối lớn từ 250 cc đến 750 cc và dự đoán phòng tránh nguy hiểm cho các chiến sĩ CSGT khi thực thi nhiệm vụ. Trong khóa tập huấn, các chiến sĩ sẽ thực hành các kỹ năng lái xe như thắng khẩn cấp, thăng bằng, cua vòng, đi trên ván hẹp... Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn được luyện tập các kỹ năng dự đoán phòng tránh nguy hiểm trên máy tập lái xe và thực hành bài tập phản xạ với xe phân khối lớn. Đây là các khóa học có ý nghĩa rất thiết thực, bổ ích, giúp những người tham gia rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng lái xe phân khối lớn; hỗ trợ các chiến sĩ trong quá trình công tác.

Đối với các em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, ngay từ cuối năm 2011, HVN đã triển khai chương trình An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Theo đó, năm chương trình đào tạo thí điểm được tổ chức rất thành công tại nhiều địa phương trên cả nước với hơn 1.000 em tham gia. Thông qua những bài học được thiết kế gần gũi, sinh động, các em càng nâng cao ý thức về ATGT. Khi có được nền tảng vững chắc, các em sẽ tự phát huy, phổ biến đến nhiều bạn khác để bảo vệ chính mình và những người xung quanh khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới, HVN ưu tiên chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa các chương trình về LXAT đến lứa tuổi này.

Xét trên nhiều góc độ, mục đích cuối cùng của những chương trình của HVN là nhằm khuyến khích mọi người nâng cao ý thức ATGT, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn tại Việt Nam trong tương lai không xa.

Là nhà sản xuất các phương tiện giao thông, Công ty Honda Việt Nam và tất cả các HEAD trên toàn quốc luôn coi những hoạt động LXAT là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Trong sáu tháng đầu năm nay, đã có hơn 80.000 người được đào tạo LXAT. Trên sóng truyền hình, chương trình Tôi yêu Việt Nam tiếp tục hấp dẫn khán giả với những khám phá văn hóa mới lạ và những bài học giao thông bổ ích.

NGỌC CHÂU