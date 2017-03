Ứng dụng phần mềm đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe

Theo đó, FPT IS sẽ thiết kế, xây dựng, triển khai phần mềm nhằm phục vụ công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; quản lý việc thu nhận dữ liệu... tại các sở Giao thông vận tải của 63 tỉnh, thành và Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đồng thời, FPT IS sẽ ứng dụng các công nghệ hiện đại như thu nhận trực tiếp dữ liệu đăng ký cấp giấy phép lái xe bao gồm ảnh chân dung theo chuẩn; xác thực chữ ký điện tử, mã hóa thông tin trên ảnh; in giấy phép lái xe; quản lý sử dụng giấy phép lái xe qua SMS...

MINH TÚ