Vai trò của DHA đối với cơ thể

Trong nhiều loại thực phẩm người ta thường nói đến DHA. Vậy DHA là gì, vai trò của chất này đối với cơ thể và bổ sung DHA như thế nào là vấn đề mà nhiều người tiêu dùng còn chưa rõ.

DHA là gì?

DHA là acid béo không no cần thiết, có tên gọi đầy đủ là DocosaHexaenoicAacid, một acid béo thuộc nhóm acid béo omega-3. Ngoài ra, thuộc nhóm này còn có các tiền tố DHA, đó là acid béo alpha-linolenic (ALA) và eicosapentaenoic acid (EPA). Ngoài acid béo thuộc nhóm omega-3, còn phải kể đến acid béo không no omega-6 (arachidonic acid-AA). Những acid béo không no cần thiết này cơ thể con người không tự tổng hợp được mà phải đưa vào cơ thể từ nguồn thực phẩm.

Vai trò của DHA

DHA cần thiết cho phát triển hoàn thiện chức năng nhìn của mắt, sự phát triển hoàn hảo hệ thần kinh. Nghiên cứu trên động vật thí nghiệm cho thấy DHA có nồng độ cao trong tổ chức thần kinh như võng mạc mắt, tổ chức não. Ở người trưởng thành, DHA có tác dụng giảm cholesterol toàn phần, triglyceride máu, LDL-cholesterol (cholesterol xấu) gây vữa xơ động mạnh - căn nguyên bệnh nhồi máu cơ tim.

Nếu thiếu DHA trong quá trình phát triển, trẻ sẽ có chỉ số thông minh IQ thấp. Một nghiên cứu theo dõi trẻ từ lúc mới sinh tới 8-9 tuổi, người ta thấy trẻ được bú sữa mẹ và chế độ ăn đủ DHA có chỉ số IQ cao hơn 8,3 điểm so với những trẻ ít hoặc không được bú sữa mẹ và không được cung cấp đầy đủ DHA.

Bổ sung DHA bằng cách nào?

Với thai nhi: Chế độ ăn trước và trong khi có thai rất quan trọng đối với tình trạng dự trữ các acid béo không no cần thiết (EFAs) cho thai nhi, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Các trẻ đẻ non và sơ sinh bình thường đòi hỏi phải cung cấp đủ DHA bởi chúng không có khả năng chuyển tiền tố DHA từ dầu thực vật hay các thức ăn thay thế sữa mẹ khác sang DHA. Sữa mẹ cung cấp đủ EFAs cho trẻ, vì vậy việc cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và cho bú kéo dài tới 24 tháng là rất quan trọng.

DHA có nhiều trong dầu cá, cá và thủy sản. DHA cần thiết cho sự phát triển hoàn hảo võng mạc mắt và não bộ trẻ em. Việc ăn cá, thủy sản thường xuyên sẽ cung cấp cho cơ thể đủ DHA.

Nhóm acid béo omega-3 còn có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tim mạch, đột quỵ và giảm viêm khớp. Quan sát dịch tễ học cho thấy những vùng dân cư, những nước tiêu thụ dầu thực vật thì tỷ lệ tử vong do bệnh tim giảm. Alpha-linolenic acid có vai trò đặc biệt trong giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch. Những người thường xuyên ăn dầu thực vật giàu alpha-linolenic acid ít có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ so với những người có chế độ ăn ít các acid béo này.