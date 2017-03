Vấn đề không chỉ công ty bảo hiểm mà còn ở chủ xe

Cộng với diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt (lượng mưa ngày càng tăng đột biến) thì hiện tượng thủy kích xe ôtô sẽ xảy ra thường xuyên hơn.

Các xe ôtô ở các TP lớn vào mùa mưa rất dễ bị ngập nước và dính phải hiện tượng thủy kích. Hầu hết người sử dụng ôtô đều đã hiểu được tai hại mà thủy kích gây ra cho dù đó là dòng xe đến từ Mercedes-Benz, Toyota, Honda, Ford hay Mitsubishi… vẫn đều có thể gặp vấn đề thủy kích khi đi vào đường ngập lụt. Hậu quả phải tốn từ vài chục triệu đồng cho trường hợp nhẹ chỉ phải thay tay biên cho đến vài trăm triệu đồng nếu chẳng may phải thay cả động cơ. Đặc biệt, đối với các dòng xe cao cấp như Mercedes-Benz hay BMW hoặc những xe nhập khẩu do phụ tùng chính hãng khá đắt nên chi phí sửa chữa khá cao, có thể bằng 1/3 đến 1/2 giá trị chiếc xe. Ngoài ra, sau sự cố xe sẽ bị mất giá trị về thương mại.

Khi xe bị thủy kích có thể phải thay máy, thiệt hại và mất giá trị xe. Ảnh: PL

Trên thị trường bảo hiểm hiện nay, hầu hết các công ty bảo hiểm đều có bán bảo hiểm thủy kích theo dạng gói bảo hiểm phụ, khách hàng phải trả tiền mua thêm nếu muốn. Bảo hiểm thủy kích thực sự là rủi ro rất lớn đối với các công ty bảo hiểm. Trước hết cũng do chi phí bồi thường cho xe bị thủy kích là không nhỏ, mà khách hàng thường không biết xử lý xe khi bị ngập nước để tránh giảm thiểu tổn thất xảy ra. Hiện nay cũng có một số ít công ty bảo hiểm đưa gói bảo hiểm thủy kích nằm trong điều khoản chuẩn của hợp đồng bảo hiểm vật chất xe mà khách hàng không cần phải mua bổ sung nhằm chia sẻ rủi ro với khách hàng.

Đối với các trường hợp khi xe đã bị ngập nước, chết máy nhưng khách hàng cố gắng nổ máy xe gây nên hiện tượng thủy kích, làm trầm trọng hơn tình trạng hư hỏng của chiếc xe thì các công ty bảo hiểm có quyền miễn trừ bồi thường. Chính vì thế đã có không ít trường hợp rắc rối xung quanh việc bồi thường về vấn đề thủy kích giữa khách hàng và các công ty bảo hiểm.

Ngoài sự hiểu biết của khách hàng thì sự hợp tác cùng với công ty bảo hiểm thực sự là rất cần thiết trong trường hợp xe gặp phải hiện tượng thủy kích. Dù cho số tiền sửa chữa, thay thế động cơ bị hỏng là do các công ty bảo hiểm phải chịu hay do khách hàng thanh toán thì những thiệt hại vô hình cho các chủ xe do thủy kích gây ra là rất lớn. Các chủ xe phải mất rất nhiều thời gian chờ các chuyên gia kỹ thuật giám định hư hỏng động cơ, chờ nhập khẩu động cơ mới nếu động cơ không có sẵn tại nhà máy, chưa kể là phải làm thủ tục đăng kiểm đăng ký lại số khung của động cơ này. Ngoài ra nếu là xe kinh doanh thì việc nằm garage quá lâu sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho các chủ xe. Trong trường hợp xe được sang nhượng cho người khác thì giá trị xe giảm hẳn do đã qua một lần thay thế động cơ do bị thủy kích.

Vì vậy, để đảm bảo cho tài sản giá trị của mình, các chủ xe hãy hạn chế đi vào đường ngập nước. Tuy nhiên, trong những trường hợp bất đắc dĩ xe lưu thông vào vùng ngập nước, theo các chuyên gia kỹ thuật, khi có dấu hiệu giật tắt máy hoặc tắt máy đột ngột thì chủ xe nên ngừng vận hành xe và gọi ngay cho cứu hộ để kéo xe về hãng.

Khi động cơ tắt máy, chủ xe nên bình tĩnh và để giảm thiểu hư hỏng cho xe, chủ xe tuyệt đối không thử đề máy trở lại để cố cho xe vận hành qua khu vực ngập nước nhằm hạn chế những thiệt hại hư hỏng đáng tiếc do máy hút nước vào buồng đốt, đồng thời gọi điện thoại cho đường dây nóng của bảo hiểm để được hướng dẫn những bước cần thiết. Đây là cách nhanh nhất và tiện lợi nhất để có thể tiết kiệm thời gian cũng như công sức, tiền bạc cho khách hàng và cũng để tránh những hiểu lầm, phiền phức không đáng có. Do đó, vấn đề thủy kích xem ra không chỉ nằm ở công ty bảo hiểm mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự nhanh nhạy và hiểu biết của khách hàng.

PHI NGUYỄN