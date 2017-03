Vì sự phát triển bền vững kinh tế thủy sản ĐBSCL

Hệ thống kho lạnh 16.000 tấn của WEST VINA chính thức đi vào hoạt động chuyên làm dịch vụ cho thuê kho lạnh trữ hàng, kết hợp làm các dịch vụ khai hải quan, cung cấp dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, đóng gói lại, tái cấp đông, vận tải hàng hóa bằng xe container đến tận cảng, liên hệ hãng tàu, nơi xuống hàng cho doanh nghiệp… Hệ thống kho lạnh không chỉ đáp ứng nhu cầu cho thuê kho để doanh nghiệp chế biến - xuất nhập khẩu thủy sản gửi hàng mà còn chia sẻ trách nhiệm trong việc đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ phục vụ chế biến và xuất khẩu thủy sản trong vùng ĐBSCL.

Ông Trần Văn Quang, Chủ tịch HĐTV SOUTHWEST VINA và WEST VINA, chia sẻ: “Từ những năm 2000-2003, tôi và các doanh nhân ở TP.HCM về ĐBSCL để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Thời điểm ấy, đường sá về miền Tây còn trắc trở, đi lại khó khăn, qua sông phải lụy phà. Khó khăn là thế nhưng nghĩ về tương lai, tôi đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực thủy sản. Năm 2005, tôi chính thức đặt cơ sở chế biến và xuất khẩu thủy sản đông lạnh tại Cần Thơ. Từng làm chế biến thủy sản nên tôi thấu hiểu nỗi khổ của doanh nghiệp chế biến khi vào mùa cá nhiều, hàng làm ra nhiều nhưng năng lực kho chứa có hạn, phải chạy vạy khắp nơi để thuê kho lạnh trữ hàng… Đây chính là lý do để tôi đầu tư xây dựng WEST VINA với khả năng chứa 16.000 tấn”.

Lễ khánh thành.

Cũng theo ông Quang, cả nước có gần 900 kho lạnh nhưng kho lạnh cỡ 10.000 tấn hiện đại càng rất ít. Trong khi xuất khẩu thủy sản phát triển, hệ thống kho lạnh là rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ thủy sản. “Chúng tôi xác định đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh hiện đại, công suất lớn chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của kinh tế thủy sản vùng ĐBSCL, phát triển và nâng tầm dịch vụ hậu cần cho ngành thủy sản. Đây là một trong những kho lạnh hiện đại nhất khu vực và nằm ở vị trí thuận lợi cả đường bộ và đường thủy. Giá cho thuê kho của chúng tôi sẽ cạnh tranh nhất theo hướng có lợi cho doanh nghiệp với chi phí thấp nhưng chất lượng sản phẩm lưu giữ trong kho luôn được đảm bảo” - ông Trần Văn Quang nhấn mạnh.

So với các hệ thống kho lạnh ở vùng ĐBSCL thì WEST VINA là một trong những hệ thống kho lạnh có quy mô lớn nhất, được trang bị công nghệ hiện đại nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiệt độ luôn đảm bảo từ -18oC đến -25oC. Hệ thống kho lạnh của WEST VINA có những ưu điểm như: giảm thiểu việc lên xuống nhiệt độ, kiểm soát nhiệt độ tự động, trang bị máy phát điện dự phòng, cửa tiếp nhận hàng bằng thang tự động, hoàn chỉnh, an toàn, trang bị cửa màn chắn cho các phòng lạnh.

Về quản lý hàng hóa trong kho, ông Nguyễn Phước Tâm - Phó Giám đốc nhà máy cho biết: “Thông tin hàng hóa trong kho được cập nhật trong máy vi tính chính xác. Hệ thống kiểm đếm theo chu kỳ và kiểm tra mỗi ngày. Hệ thống kiểm đếm toàn phần, báo cáo hằng tháng. Các doanh nghiệp khi gửi hàng hóa vào hệ thống kho lạnh của chúng tôi sẽ được cấp mã vạch để khách hàng có thể truy cập thông tin về hàng hóa mà họ đã gửi trong kho và thông tin này luôn đảm bảo thông suốt 24/24 giờ. Vì vậy, dù ở bất cứ đâu, doanh nghiệp đều có thể truy cập và nắm rõ về hàng hóa của mình đã gửi trong kho”.

Một lợi thế khác là hệ thống kho lạnh WEST VINA tọa lạc ngay trong KCN Trà Nóc II, chỉ cách Cục Hải quan Cần Thơ, Chi cục Hải quan Tây Đô chưa tới 7 km, cách cảng Cần Thơ 5 km, cách cảng Cái Cui 15 km, cách cảng Sông Hậu 2 km và có nhiều đại lý của các hãng tàu lớn như: K’Line, CMA, Mearksline, Vinaline, MSC, Gemardept… Do đó rất thuận lợi cho việc vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa xuất khẩu…

Theo ông Nguyễn Phước Tâm, hệ thống kho của nhà máy được thiết kế, xây dựng và quản lý bằng các thiết bị, phương tiện hiện đại nhất. Tất cả nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa thủy sản đông lạnh, thịt đông lạnh… trong quá trình lưu trữ và bảo quản tại đây. Đáp ứng yêu cầu truy xuất chính xác từng chủng loại, số liệu… “Nhà máy còn trang bị hệ thống băng chuyền cấp đông hiện đại với công suất 1.500 kg/giờ, hệ thống tái đông 2.000 kg/giờ để phục vụ các yêu cầu của khách hàng khi có yêu cầu” - ông Nguyễn Phước Tâm cho biết thêm.

Một trong sáu kho lạnh tiêu chuẩn quốc tế của WEST VINA.

Bên cạnh lễ khánh thành WEST VINA, ngày 9-8 cũng đã khánh thành Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nuôi Tây Nam (SOUTHWEST VINA). Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng thành viên bày tỏ: “Đây là một trong những công ty chế biến và xuất khẩu bột cá, dầu cá hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sẽ làm hài lòng khách hàng thông qua sự đảm bảo về chất lượng và khả năng giao hàng đúng thời hạn sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo. Đồng thời tiếp tục xây dựng mối quan hệ lâu dài với các đối tác trên toàn thế giới và đảm bảo về hình dáng, màu sắc và hàm lượng protein, chỉ số acid… cho mỗi lô hàng”.

Hai sản phẩm chủ yếu của SOUTHWEST VINA là dầu cá (Oil Fish) và bột cá (Fish Meal). Trong đó, bột cá thương mại (dạng bột hoặc dạng bánh) được làm từ cá nguyên con, xương và một phần nội quan cá. Toàn bộ cơ thể cá sau khi loại bỏ nước và một ít dầu sẽ được phơi khô và nghiền thành bột cá. Công dụng của bột cá là bổ sung đạm cho thức ăn nuôi trồng thủy sản (bột cá cung cấp 50%-70% protein và 3%-10% chất béo). Còn dầu cá thông thường có dạng chất lỏng màu vàng/cam đến màu nâu đậm tùy theo nguồn nguyên liệu cá. Dầu cá cung cấp năng lượng rất tốt cho thức ăn thủy sản và chứa các vitamin thiết yếu, phốt pho và phốt pho lipid. Dầu cá được sử dụng rộng rãi trong thức ăn cho cá và cũng được sử dụng để làm viên nang có chứa acid béo Omega 3 bổ sung sức khỏe con người.

Khánh thành hai công trình trị giá hàng trăm tỉ đồng trong cùng một ngày, ông Trần Văn Quang vui vẻ nói: “Vẫn biết doanh nghiệp trong kinh doanh phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu nhưng với chúng tôi, sự phát triển của doanh nghiệp mình phải gắn với sự hưng thịnh, phát triển của người dân, của địa phương và sự lớn mạnh của kinh tế thủy sản vùng ĐBSCL. Đó cũng là lý do để chúng tôi mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ phục vụ chế biến và xuất khẩu thủy sản, để “chia lửa” cùng doanh nghiệp thủy sản trong việc thiếu kho trữ hàng xuất nhập khẩu”.

HẢI ĐĂNG