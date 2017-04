Vị thế ngân hàng VN đang lên cao

Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lý Xuân Hải - Tổng Giám đốc ACB xung quanh vấn đề này.

Giải thưởng tốt khi cộng đồng thừa nhận

Ông Lý Xuân Hải - Tổng Giám đốc ACB (ảnh) xác nhận trong thời gian vừa qua, các ngân hàng Việt Nam đã nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế cũng như giải thưởng trong nước. Tuy nhiên, mỗi giải thưởng có mang lại ý nghĩa thực sự, đánh giá khách quan doanh nghiệp hay không còn phụ thuộc vào chất lượng của giải. Chất lượng của giải thưởng phải được đánh giá ở ba khía cạnh bao gồm: Uy tín của tổ chức trao giải; sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với giải thưởng và quy trình xét duyệt trao giải. Chẳng hạn giải thưởng Nobel nổi tiếng thế giới không bởi tiền thưởng cao nếu so sánh với mức lương thưởng của một CEO. Giá trị của giải thưởng ở chỗ là được cộng đồng thế giới công nhận dựa trên những thành quả thực tại nên người nhận được giải thưởng này thực sự rất vinh dự. Đặc điểm của thị trường tài chính nó mang tính toàn cầu rất cao nên sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế với giải thưởng của lĩnh vực này là rất quan trọng. Hiện nay trong lĩnh vực này đang có một số giải thưởng rất uy tín toàn cầu như Tạp chí The Banker, The Asian Banker, Tạp chí Euromoney. Euromoney là tạp chí nổi tiếng của Anh Quốc ra đời từ năm 1969.

Ông Hải đặt vấn đề tại sao 10 năm trước đây chẳng có tổ chức nào trao giải cho các ngân hàng Việt Nam mà chỉ mấy năm gần đây mới có? Theo ông Hải, vào thời điểm đó Việt Nam chưa có tên trên bản đồ tài chính thế giới, còn bây giờ họ đang thực sự chú ý đến Việt Nam; vai trò của kinh tế Việt Nam ở châu Á những năm 80 của thế kỷ trước chưa được coi trọng. Hơn nữa, trước đây dòng vốn chủ yếu được lưu chuyển xung quanh bờ biển Đại Tây Dương gồm các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Còn bây giờ châu Âu không còn là tâm điểm của dòng vốn đầu tư mà nó chảy sang các nước Thái Bình Dương, bao gồm châu Á, châu Mỹ. Trong đó, châu Á đang nổi lên trở thành tâm điểm của thị trường tài chính thế giới với thị trường tài chính Singapore và Hong Kong là những điểm đến không thể bỏ qua đối với bất cứ định chế tài chính nào trên thế giới. Trong xu thế đó, nền kinh tế Việt Nam sau nhiều năm đổi mới đã gặt hái nhiều thành công, đã làm cho giới tài chính quốc tế đặc biệt quan tâm. Vì vậy, ngành ngân hàng Việt Nam được các tổ chức tài chính quốc tế thực sự quan tâm và các ngân hàng Việt Nam cũng được đưa vào danh sách bình chọn trao giải thưởng hàng năm.

Tiêu chí trao giải rất khắt khe

Tuy nhiên, theo ông Hải để nhận được giải thưởng quốc tế, các ngân hàng Việt Nam phải đạt được các tiêu chí của nhà tổ chức. Chẳng hạn để trao giải cho ngân hàng Việt Nam, Euromoney phải dựa theo các tiêu chí khắt khe của họ. Ban đầu Euromoney gửi thư tới ngân hàng yêu cầu trả lời các thông tin. Trong đó những thông tin mà Euromoney quan tâm đặc biệt là sức mạnh tài chính; thị phần nắm giữ; khả năng sinh lời; mức độ tín nhiệm của các tổ chức quốc tế đối với ngân hàng đó; khả năng quản trị rủi ro và những đóng góp cho thị trường tài chính ngân hàng trong nước... Sau khi có đầy đủ thông tin của các ngân hàng tham dự, ban chuyên gia nghiên cứu của Euromoney sẽ đánh giá các ứng viên dựa trên nhân tố định lượng cũng như định tính để bình chọn. Để nhận được các giải thưởng của các tổ chức quốc tế như Euromoney, các ngân hàng phải đáp ứng một số chuẩn mực cơ bản.

Trong những năm qua, các ngân hàng Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế trao nhiều giải thưởng khác nhau đã thể hiện mức độ tín nhiệm của giới tài chính quốc tế đối với Việt Nam đã tăng lên. Việc trao giải cho các ngân hàng không chỉ thể hiện mức độ quan tâm của họ đến thị trường tài chính Việt Nam mà cộng đồng tài chính quốc tế cũng muốn các ngân hàng Việt Nam gia nhập vào sân chơi quốc tế. Khi các ngân hàng Việt Nam tham gia sân chơi quốc tế, chúng ta được gia nhập với cộng đồng tài chính quốc tế rộng lớn. Các buổi lễ trao giải thưởng ngoài mục tiêu tôn vinh những ngân hàng xuất sắc còn là dịp để giới đầu tư thế giới ngồi lại với nhau trao đổi thông tin. Từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn. Cũng qua những dịp như thế này, thông tin về Việt Nam được lan truyền sẽ làm cho cộng đồng tài chính quốc tế biết đến Việt Nam nhiều hơn.