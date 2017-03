VIB đạt lợi nhuận trước thuế 655 tỷ đồng

2015 là năm chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu nổi bật của Ngân hàng Quốc tế (VIB). Nhiều hoạt động sáng tạo mới tiếp tục khẳng định sự vượt trội và tạo dấu ấn khác biệt của VIB trên thị trường.

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán năm 2015 của VIB, lợi nhuận năm 2015 trước dự phòng của ngân hàng đạt 1.162 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng, đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng đạt xấp xỉ 56.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay đạt 47.777 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng đạt 25%. Tổng tài sản đạt 84.412 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 2,07%, thấp hơn nhiều mục tiêu dưới 3% của Ngân hàng Nhà nước đề ra, chi phí dự phòng theo đó giảm mạnh.

VIB đạt giải thưởng “Bank of the Year 2015” do tạp chí The Banker tổ chức tại Anh.