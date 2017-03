Viêm gan nào đáng lo

Chính nhờ sự can thiệp của lá gan mà dược phẩm ít phản ứng phụ, thực phẩm ít gây ngộ độc.

Muốn được như vậy lá gan cần có cấu trúc khỏe mạnh với số lượng tế bào gan đủ sức ngày đêm đảm bảo công việc giải độc. Chức năng gan tất nhiên khó vẹn toàn nếu vì lý do nào đó tế bào gan bị hủy hoại để rồi bị trám chỗ bởi tế bào mỡ lúc nào cũng chực chờ trong nhu mô gan. Viêm gan nhiễm mỡ lại không bao giờ dậm chân tại chỗ nếu không được ngăn chặn rốt ráo và kịp thời. Xơ gan, ung thư gan khi đó chỉ chờ cơ hội để thừa nước đục thả câu.

Tỉ lệ viêm gan ở nước ta từ lâu đã vượt xa các nước khác. Lý do không chỉ vì biện pháp phòng ngừa viêm gan siêu vi chưa được triển khai bài bản. Lý do là vì bên cạnh viêm gan do siêu vi, viêm gan do rượu bia thậm chí chiếm tỉ lệ cao hơn và chắc chắn tiếp tục tăng nhanh nhờ số khách hàng “không say không về”. Nhiễm siêu vi viêm gan không đồng nghĩa với bệnh sẽ phát tán vì nhiều người tuy mang mầm bệnh nhưng không phát bệnh nếu có nếp sinh hoạt lành mạnh, không lao tâm lao lực, không thuốc lá rượu chè... Ngược lại, một khi đã viêm gan vì độ cồn thì bệnh chắc chắn phát tán nếu bệnh nhân không ngoảnh mặt với bàn nhậu.

Chuyện không dễ với người vì giao tiếp nên khó lòng nói không khi được mời cụng ly. Giải pháp tương đối là làm sao trợ lực cho giải độc của lá gan trước khi gan ngập rác thông qua cây thuốc được thầy thuốc Đông y xếp vào nhóm “tiêu độc” nhờ tác dụng “trọn gói” bao gồm: hạ mỡ máu, giảm acid uric, lợi mật, nhuận trường, bảo vệ nhu mô gan, thay vì bỏ mặc cho rượu, bia xơi tái lá gan. Biện pháp này càng quan trọng hơn nữa nếu “ẩm khách” đã béo phì, thường đồng hành với stress và phải tiếp xúc với hóa chất gia dụng, nông-công nghiệp, dược phẩm…

Muốn gan phục vụ cho lâu dài cần tôn trọng hai nguyên tắc, đó là đừng đầu độc lá gan bằng cách ướp rượu, ướp bia và đừng quên giải độc kịp thời cho lá gan. Có qua có lại mới vừa lòng nhau.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG