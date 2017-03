Việt Nam bắt kịp xu hướng quảng cáo hiển thị mới của thế giới

Giải pháp mà công ty này đưa ra là ghép các quảng cáo nhỏ đơn lẻ thành một vùng quảng cáo lớn, cho phép các nhãn hàng được kiểm soát một diện tích có kích thước rộng hơn trên trang báo, hạn chế bị chìm lấp trong một loạt những banner, logo thương hiệu và những thông điệp PR.

Vì vậy, cuối năm 2010, AOL đã trình làng một định dạng quảng cáo mới với kích thước và tính năng vượt trội, được thiết kế nhằm giảm thiểu sự lộn xộn của các banner và tối đa hóa hiệu quả của quảng cáo. Ban đầu, định dạng quảng cáo này được chạy thử nghiệm trên một số trang như Hearst và The New York Times, tiếp đến được tung ra chính thức trên WSJ Online (The Wall Street Journal), hướng tới các thương hiệu lớn như Audi, Burberry, Lexus… với lời chào hấp dẫn, kích thích các nhãn hàng khác thử nghiệm như những người đi tiên phong, sẵn sàng đón nhận công nghệ mới. Trên các website về quảng cáo trực tuyến, thông tin về định dạng quảng cáo này được đăng tải với tên gọi Project Devil.

“Chúng tôi tin rằng nội dung vẫn là phần quan trọng nhất của Internet, nên cần chú trọng tập trung đi theo hướng đó. Quảng cáo cũng chính là nội dung, vì vậy, chúng cần được phát triển để có chất lượng ngang bằng với nội dung của website. Trên tất cả, chúng tôi tin rằng Internet cần phải trở nên hữu dụng hơn, hấp dẫn hơn và đẹp hơn đối với độc giả.”, trích nội dung giới thiệu về “Project Devil” của AOL.

Định dạng quảng cáo mới này cho phép các doanh nghiệp quảng cáo sử dụng một loạt các mô-đun hoặc ứng dụng trong vùng quảng cáo của họ. Chúng bao gồm các nội dung truyền thông đa phương tiện như TVC, bản đồ, mạng xã hội, thăm dò ý kiến, giao lưu trực tuyến… và nhiều tính năng khác. Thông tin mà AOL gửi tới các đơn vị quảng cáo không hề đề cập đến nội dung Adobe Flash, cho thấy họ có thể xây dựng chúng bằng ngôn ngữ HTML. Do đó, nó hoàn toàn thương thích với tất cả các máy tính và thiết bị, bao gồm cả các sản phẩm của Apple mà không có hỗ trợ plug-in.

Project Devil của AOL

Trong bối cảnh các trang web (publisher) đang vật lộn quy hoạch lại phân vùng quảng cáo của mình và người làm quảng cáo (advertiser) đòi hỏi khả năng thu hút cao hơn sự chú ý của độc giả, một loạt các định dạng quảng cáo đã được tung ra thử nghiệm trong suốt 2-3 năm qua. Nửa đầu năm 2009, Online Publishers Association tung ra một số lượng lớn các định dạng quảng cáo mới với kích thước 468x648 pixels (XXL Box) và 970x428 pixels (Pushdown). Hàng loạt các nhà cung cấp quảng cáo trên Hearst, ESPN, The New York Times, MTV Universal và Condé Nast Digital đã tiên phong thử nghiệm những định dạng này, tuy nhiên cuối cùng đều không thu được thành công như mong đợi.

Minh họa cho “Project Devil” xuất hiện trong các tuyển tập giới thiệu của AOL đã thu hút được sự chú ý của nhiều đại lý quảng cáo (agency). Các thiết kế này chủ yếu định hướng vào quảng cáo chuyên sâu về nội dung. Tim Armstrong, CEO của AOL, cũng nhấn mạnh rằng, chiến lược của AOL tập trung vào quảng cáo nội dung, xu hướng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho những người làm quảng cáo và hứa hẹn một doanh thu quảng cáo vượt trội.

Tại Việt Nam, người dùng cũng có thể tìm thấy một định dạng quảng cáo tương tự như “Project Devil” của AOL, được phát triển bởi Admicro với tên gọi: Quảng cáo Box App. Ra đời từ năm 2011, đến nay, sau hơn một năm phát triển, Box App đã được nhiều công ty, nhãn hàng, đại lý quảng cáo biết đến và sử dụng, và đang bắt đầu trở thành trào lưu cho một xu hướng quảng cáo hiển thị mới.

Quảng cáo Box App của Admicro

Quảng cáo Box App của AdmicroVừa chuyên sâu về mặt nội dung, Box App vừa có giao diện hài hòa, đồng nhất với website, nhờ đó, độc giả sẽ tiếp nhận thông tin như đang đọc báo, chứ không phải đang xem quảng cáo, không tạo cho người dùng cảm giác đang bị tiếp thị. Với khả năng liên kết với các mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twitter, hệ thống định vị bản đồ... Box App giúp người làm quảng cáo có thể kết hợp nhiều kênh marketing khác nhau, tăng cường “tính xã hội” của quảng cáo với hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Ngoài ra, Box App cũng đẩy mạnh tính tương tác với độc giả ngay trên quảng cáo thông qua các tính năng như shout-box thảo luận, thăm dò ý kiến, tư vấn trực tuyến…

Trong thời đại bùng nổ Internet và công nghệ thông tin như hiện nay, các phương thức quảng cáo cũ như email marketing, banner ads, pop-up… thường gây cảm giác khó chịu và bị làm phiền, chưa nói đến những vùng quảng cáo hỗn loạn bị chia nhỏ ngay trên cùng một trang báo. Bởi vậy, ngành công nghiệp quảng cáo Việt cũng đang “vật lộn” và cải tiến không ngừng để có thể theo kịp xu hướng của thế giới.

Quỳnh Anh