VietinBank hỗ trợ gần 100 tỉ đồng cho Tiền Giang, Kiên Giang

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa trao 50 nhà ở kèm theo các vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho người nghèo, hai trường tiểu học và hai trường THCS với tổng số tiền 40,5 tỉ đồng tại Tiền Giang. Năm 2013, VietinBank hỗ trợ tỉnh này trên 46 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, xây dựng 64 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng 1.000 phần quà tết cho người nghèo; xây dựng Trường THCS Bình Nghị huyện Gò Công Đông; Trường Tiểu học Mỹ Tịnh An, Trường Tiểu học Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo và Trường THCS An Hữu, huyện Cái Bè; cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tam Hiệp, huyện Châu Thành và tài trợ các trang thiết bị phòng tin học, ngoại ngữ; trao tặng Hội khuyến học của tỉnh 500 triệu đồng…

Lễ cắt băng khánh thành các công trình do Vietinbank tài trợ tại Kiên Giang.

Tiếp đó, tại TP Rạch Giá, VietinBank tổ chức bàn giao các công trình an sinh xã hội cho tỉnh Kiên Giang, với tổng giá trị hơn 46 tỉ đồng. Đây là những công trình do VietinBank cam kết thực hiện trong năm 2012, đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm: 50 nhà ở cho hộ nghèo, giá trị 30-35 triệu đồng/căn nhà; 11 cầu bê tông và hai tuyến đường giao thông nông thôn tại các huyện Giồng Riềng, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, Hòn Đất; 10 xe lăn cho người khuyết tật và ba xe ô tô cứu thương chất lượng cao cho bệnh viện huyện Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Giồng Riềng. Dự kiến năm 2013, VietinBank tiếp tục tài trợ an sinh xã hội cho tỉnh Kiên Giang tổng kinh phí 40 tỉ đồng để xây dựng 142 căn nhà cho hộ nghèo; bảy cầu giao thông nông thôn; 10 trường mẫu giáo, mầm non và THCS tại các huyện, xã vùng sâu khó khăn và ba xe ô tô cứu thương cho các bệnh viện huyện trong tỉnh.

Ngày 28-8, hưởng ứng Năm gia đình Việt Nam 2013 và kỷ niệm 14 năm thành lập, thông qua Hội LHPN tỉnh Cà Mau, Manulife Việt Nam đã trao tặng căn nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Phạm Tuyết Lài tại ấp Đất Mới, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời trị giá 25 triệu đồng. Chị Phạm Tuyết Lài có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn và là hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của Hội LHPN tỉnh Cà Mau. Trước đó, Manulife Việt Nam cũng đã trao tặng căn nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Nghê Kim Cúc (ngụ huyện Đầm Dơi, Cà Mau). “Tôi hy vọng gia đình chị Lài sẽ ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình mình” - ông Chung Bá Phương, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam, chia sẻ. Năm 2013, Manulife Việt Nam đã trao tặng 114 hợp đồng bảo hiểm vi mô cho phụ nữ nghèo và dành tặng 450 phần quà cho các gia đình tiêu biểu trên cả nước.

