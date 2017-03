VietinBank: Lợi nhuận dẫn đầu hệ thống ngân hàng

VietinBank luôn đi đầu trong công tác từ thiện và an sinh xã hội.

Tổng tài sản tăng vọt

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng cho biết: Tổng tài sản của VietinBank tính đến hết năm 2015 cán mốc 779.000 tỉ đồng, tăng 17,8% so với năm 2014 và đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ.

Trong đó, thành tựu nổi bật của năm 2015 phải kể đến chỉ tiêu dư nợ tín dụng khi đạt số dư 674.000 tỉ đồng, tăng 24,2% so với năm 2014, đạt 110% kế hoạch. Cho vay đạt 537.000 tỉ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Song song với việc chú trọng tăng trưởng dư nợ, rót vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, VietinBank đặc biệt coi trọng kiểm soát chất lượng tín dụng bằng các biện pháp hiệu quả. Do đó, tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của VietinBank tại thời điểm 31-12-2015 là 0,85%, là ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất ngành ngân hàng.



VietinBank tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò chủ đạo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Cũng theo ông Thắng, tổng nguồn vốn huy động của VietinBank năm 2015 đạt 702.000 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2014 và đạt 103,8% kế hoạch ĐHĐCĐ. Hoạt động đầu tư đạt 136.000 tỉ đồng, đa dạng hóa với việc đẩy mạnh các sản phẩm phái sinh lãi suất và hàng hóa. Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp có bước tiến vượt trội với tốc độ tăng trưởng trên 30%. VietinBank tiếp tục giữ vững vai trò là một trong những ngân hàng tạo lập thị trường, động thái giao dịch của VietinBank là chỉ dẫn hành động cho các thành viên tham gia thị trường liên ngân hàng.

Bên cạnh đó, các công ty con và chi nhánh nước ngoài của VietinBank đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỉ đồng, tăng 40% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank năm 2015 ước đạt 7.360 tỉ đồng, đạt 100,8% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. VietinBank tiếp tục là ngân hàng hàng đầu về lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, lợi ích của các cổ đông được đảm bảo.

Thu nhập từ dịch vụ tăng mạnh

Có một điểm khác biệt trong kết quả năm 2015 là cơ cấu thu nhập của VietinBank đa dạng hơn, đặc biệt là tỉ trọng thu từ phí tăng trưởng mạnh. Đạt được điều này là nhờ định hướng chiến lược của VietinBank trong năm 2015 được triển khai bài bản, hiệu quả. Cơ cấu tín dụng có sự chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới việc xây dựng thương hiệu “số 1” trong hoạt động bán lẻ, tăng trưởng đột phá ở phân khúc tiềm năng khách hàng vừa và nhỏ và khách hàng doanh nghiệp FDI bên cạnh việc giữ vững thị phần đối với khách hàng doanh nghiệp lớn.

Trong năm 2015, VietinBank đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng mang lại những kết quả tích cực về lượng lẫn chất trong hoạt động tín dụng. Dư nợ bán lẻ của VietinBank tăng mạnh 51% so với năm 2014, dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 15,3%.

Hoạt động dịch vụ của VietinBank phát triển đa dạng với nhiều chuyển biến tích cực. Thu phí dịch vụ năm 2015 của VietinBank tăng trưởng 29%. Nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ cao được phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đặc biệt, năm 2015 VietinBank đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán, là nền tảng trong chiến lược kinh doanh mới. VietinBank đã chủ động, tiên phong trong việc nghiên cứu các cơ chế chính sách, đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, định hướng về hội nhập và hiện đại hóa công tác thanh toán quốc gia và xây dựng các công cụ thanh toán hiện đại của Ngân hàng Nhà nước để xây dựng và triển khai chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán của VietinBank. VietinBank đã tạo dựng được uy tín, thương hiệu trong việc cung ứng các giải pháp thanh toán đồng bộ cho tất cả đối tượng khách hàng. Kết quả năm 2015, VietinBank thực hiện trên 28 triệu giao dịch, doanh số chuyển tiền và thanh toán tăng trưởng trên 20% so với năm 2014, thu phí đạt 356 tỉ đồng.