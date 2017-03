VietinBank: Minh bạch và chuyên nghiệp

Một số kết quả kinh doanh của VietinBank 6 tháng đầu năm Tính đến 30-6, tổng tài sản toàn hệ thống VietinBank đạt 686 nghìn tỷ đồng, tăng 24,6 nghìn tỷ đồng (+3,72%) so với đầu năm, đạt 92% kế hoạch. Tổng nguồn huy động đạt gần 615 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7 nghìn tỷ đồng (+3,3%) so với đầu năm, đạt 91% kế hoạch; tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 638,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22 nghìn tỷ đồng (+3,6%) so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của VietinBank đến 30/6 là 1,16% trên dư nợ tín dụng và 1,45% trên dư nợ cho vay nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu của VietinBank vẫn luôn được kiểm soát chặt chẽ, duy trì ở mức thấp so với trung bình Ngành và so với phần lớn các NHTM khác; Lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 30/6/2015 ở mức 3.879 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm 2015.