VietinBank nhận giải thưởng Thương hiệu Vàng 2015

Trải qua 27 năm, đến nay VietinBank đã phát triển vượt bậc trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam với quy mô vốn lớn, chất lượng tài sản tốt, giá trị thương hiệu cao. Tính đến ngày 30-6, tổng tài sản toàn hệ thống ngân hàng đạt 686.000 tỉ đồng, tăng 24.600 tỉ đồng (+3,72%) so với đầu năm, đạt 92% kế hoạch đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao. Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 615.000 tỉ đồng, tăng 19,7 ngàn tỉ đồng (+3,3%) so với đầu năm, đạt 91% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 638.900 tỉ đồng, tăng 22.000 tỉ đồng (+3,6%) so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế ở mức 3.879 tỉ đồng, đạt 53% kế hoạch năm 2015. Hiện nay, ngân hàng có mạng lưới trên 150 chi nhánh; gần 1.000 phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm. Trong đó có hai chi nhánh tại Đức, một ngân hàng con tại Lào và văn phòng đại diện tại Myanmar.