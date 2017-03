VietinBank: Thương hiệu lớn nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Tính đến 30-6-2015, tổng tài sản toàn hệ thống VietinBank đạt 686.000 tỉ đồng, tăng 24.600 tỉ đồng (+3,72%) so với đầu năm, đạt 92% kế hoạch ĐH đại cổ đông giao; tổng nguồn vốn huy động đạt gần 615.000 tỉ đồng, tăng 19.700 tỉ đồng (+3,3%) so với đầu năm, đạt 91% kế hoạch ĐH đại cổ đông giao; tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 638.900 tỉ đồng, tăng 22.000 tỉ đồng (+3,6%) so với đầu năm; lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 30-6-2015 ở mức 3.879 tỉ đồng, đạt 53% kế hoạch năm 2015.