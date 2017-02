Vietjet đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ hàng không

Vietjet cho biết ngày 18-2 hãng đã đón nhận Chứng nhận thành viên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), khẳng định vai trò, vị thế của hãng hàng không thế hệ mới đối với cộng đồng hàng không trong nước và quốc tế.



Trung tâm công nghệ hàng không tiêu chuẩn quốc tế

Để trở thành viên chính thức của IATA, Vietjet đã đạt và được cấp chứng nhận an toàn khai thác IOSA của IATA.

Cùng ngày, Vietjet cũng đón nhận Chứng nhận đầu tư dự án Trung tâm Công nghệ Hàng không nằm trong chương trình xây dựng Học viện Hàng không Vietjet từ UBND TP.HCM - Ban quản lý Khu công nghệ cao.

Dự án sẽ khởi công ngay trong tháng 3-2017. Dự kiến sau 12 tháng sẽ đưa vào vận hành hạng mục đầu tiên là Trung tâm thiết bị buồng lái giả định đào tạo phi công (Full flight simulator), hợp tác với tập đoàn sản xuất máy bay Airbus.

Trong thư chúc mừng Vietjet, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã chia sẻ: “Tôi rất vinh dự chào mừng Vietjet trở thành thành viên của IATA. Nhiệm vụ của IATA là đại diện lãnh đạo và phục vụ ngành công nghiệp hàng không, là tiếng nói tập thể của khoảng 260 hãng hàng không đến từ hơn 117 quốc gia trên toàn thế giới. Tầm nhìn của chúng ta là tạo ra giá trị sáng tạo, đổi mới ngành công nghiệp vận tải hàng không an toàn và hiệu quả, liên kết bền vững và làm giàu thế giới của chúng ta. Tôi tin tưởng vào Vietjet. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả từ những quyền lợi tối đa cho các thành viên chính thức của IATA”.

Trung tâm Công nghệ Hàng không Vietjet được triển khai trên khu vực có diện tích 5,54 hecta thuộc Khu Nghiên cứu phát triển và Đào tạo, Vườn ươm (Khu Không gian khoa học) - “trái tim” của Khu Công nghệ cao TP.HCM. Với kế hoạch cụ thể, được tổ chức bài bản, Vietjet đặt mục tiêu phát triển Trung tâm Công nghệ Hàng không trở thành cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành hàng không tiêu chuẩn quốc tế.

Những giải thưởng ấn tượng

Năm 2016 tiếp tục đánh dấu một năm hoạt động kinh doanh thành công của Vietjet. Trong đó, doanh thu đạt 27.532 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 2.394 tỷ đồng, hệ số sử dụng ghế đạt 88,9%, vận chuyển trên 14 triệu lượt khách, góp phần đáng kể vào phát triển chung của ngành hàng không Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của người dân và nền kinh tế.

Hoạt động khai thác đạt những chỉ số tin cậy, chỉ số an toàn ở mức cao so với các hãng hàng không khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Hãng đã thực hiện 84.535 chuyến bay an toàn với 121.213 giờ bay. Độ tin cậy kỹ thuật của Vietjet đạt 99,56%, đây là tỷ lệ thuộc nhóm cao nhất của đội máy bay A320/321 trong khu vực. Tỉ lệ đúng giờ đạt 83,6%.

Trong 5 năm hoạt động khai thác, phục vụ khách hàng, Vietjet đã được vinh danh với 32 giải thưởng trong nước và 9 giải thưởng quốc tế lớn. Bên cạnh vị trí “Top 500 thương hiệu hàng đầu Châu Á 2016”, Vietjet cũng được bình chọn là “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á 2015” do TTG Travel Awards bình chọn, cũng như giải thưởng “Hãng hàng không được yêu thích nhất tại Việt Nam” do Thời báo kinh tế Việt Nam bình chọn. Vietjet liên tục trong nhiều năm được bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất” và “Thương hiệu tuyển dụng tốt nhất Châu Á”.

Ngoài các giải thưởng và ghi nhận của thị trường trong và ngoài nước, Vietjet cũng nhận được Bằng khen Thủ tướng chính phủ dành cho đơn vị có thành tích trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam.