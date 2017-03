Vietjet được vinh danh là thương hiệu tuyển dụng tốt nhất Châu Á

Đại diện Vietjet nhận giải thưởng từ ban tổ chức EBI

Vừa qua, hãng hàng không giá rẻ Vietjet đã được vinh danh là Thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất Châu Á năm 2016. Giải thưởng do tổ chức Employer Branding Institute (EBI), World HRD Congress & Stars of the Industry Group bình chọn. Giải thưởng được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh những nỗ lực và thành tựu của các doanh nghiệp châu Á trong lĩnh vực nhân sự.



Năm nay, Vietjet gây ấn tượng bởi nhiều giải pháp sáng tạo trong lựa chọn, tiếp cận ứng viên cũng như xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang tính quốc tế, phát huy khả năng sáng tạo của người lao động. Sau gần 5 năm hoạt động, Vietjet đã thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trước đó, Vietjet liên tục được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong hai năm 2014 và 2015. EBI là một tổ chức uy tín về nhân sự trên thế giới được xây dựng nhằm tạo ra kênh kết nối cho những chuyên gia nhân sự hàng đầu thế giới chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.

Từ ngày 15 đến 22-8, hãng hàng không Vietjet và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc Gia (Napas) phối hợp triển khai chương trình ưu đãi “Mở cửa bầu trời cùng Thẻ nội địa”. Theo đó, giảm ngay 15% giá vé cho chủ thẻ ATM nội địa của 29 ngân hàng Việt Nam khi thanh toán vé máy bay trực tuyến tại website www.vietjetair.com vào khung giờ vàng (12 – 14giờ) thông qua cổng thanh toán Napas.

Chương trình áp dụng cho tất cả các hạng vé trên tất cả chặng bay nội địa và quốc tế của Vietjet.

Để thuận tiện cho quá trình thanh toán, chủ thẻ cần lựa chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán Napas, đồng thời đăng ký chức năng thanh toán trực tuyến cho thẻ theo quy định của từng ngân hàng.

Các ngân hàng thương mại Việt Nam kết nối dịch vụ Cổng thanh toán điện tử với Napas được hưởng ưu đãi của chương trình: Vietcombank, Sacombank, ACB, Agribank, BIDV, Vietinbank, VPBank...