Vietjet mở đường bay đến Viễn Đông

Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ Tướng thứ nhất Chính Phủ Liên Bang Nga Igor Shuvalov ký kết hợp tác.



Việt Nam, nhất là thủ đô Hà Nội, Tp.HCM và các vùng du lịch biển là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách Nga. Người dân Việt Nam hiếu khách và có những tình cảm rất đặc biệt với người Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, việc mở đường bay giữa Việt Nam – Vladivostok sẽ thúc đẩy mạnh mẽ kim ngạch du lịch và thương mại đầu tư cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân của hai nước.

Tiếp theo việc mở đường bay từ Vladivostok tới các điểm đến Việt Nam, Vietjet sẽ kết nối đường bay này tới các nước trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Singapore với một điểm dừng tại Việt Nam.

Là một hãng hàng không được yêu thích trong nước và khu vực, Vietjet mang phong cách hàng không thế hệ mới, sôi động, tươi tắn, hiện đại. Vietjet không ngừng phát triển đội tàu bay hiện đại, mới nhất trong khu vực, tuổi trung bình 2,7 năm, luôn tiên phong mở rộng mạng bay quốc tế, cũng như triển khai dịch vụ chất lượng cao mang đến cho hành khách những trải nghiệm bay “An toàn – Vui vẻ - Giá rẻ - Đúng giờ”.

VietJet được công nhận nằm trong “Top 5 đường bay mới khai trương thành công nhất thế giới” cùng với các hãng hàng không hàng đầu như SpiceJet (Ấn Độ), EasyJet (Anh Quốc), Southwest (Mỹ) và AirAsia X (Malaysia). Hãng cũng đã nhận được giải thưởng kỷ lục Châu Á là Hãng hàng không tổ chức các hoạt động một cách sáng tạo về văn hóa và giải trí trên máy bay nhiều nhất (Most Numbers of Cultural and Entertainment activities on the airline), Giải thưởng “Sao vàng chất lượng dịch vụ” của Thụy Sỹ, được UNESCO công nhận “VietJet thương hiệu du lịch văn hóa”.

Được biết, VietJet cũng vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT về những kết quả tích cực trong công tác đào tạo nhân lực hàng không.