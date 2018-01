VietJet tung 1 triệu vé 0 đồng áp dụng dịp Tết

Vé áp dụng cho các đường bay trong nước từ Bắc vào Nam của VietJet, với thời gian bay từ 01-02 đến 04-03 (áp dụng cho dịp lễ tết).



Bên cạnh đó, khách hàng bay cùng VietJet trong thời gian từ 28-12-2017 đến 28-02-2018 còn có cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng.

Hành khách trên các chuyến bay đặc biệt mùa lễ hội “Bay hăng say – Vui lễ ngất ngây” cùng Vietjet sẽ được tham gia rút thăm may mắn trúng vé máy bay khứ hồi nội địa, nhận lì xì may mắn 10.000.000 đồng và giải thưởng đặc biệt bằng tiền mặt 100.000.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng trải nghiệm game “Vietjet Sky Fun” còn có cơ hội giành quà tặng là các cặp vé máy bay khứ hồi nội địa, quốc tế.