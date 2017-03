Vietjet tuyển dụng tiếp viên hàng không trên toàn quốc

Tiêu chuẩn dành cho các ứng viên: Độ tuổi 20-30; tốt nghiệp từ THPT trở lên, trình độ tiếng Anh TOEIC trên 400 điểm hoặc tương đương; ngoại hình ưa nhìn, nam cao 1,70-1,80 m, nữ 1,60-1,75 m; có khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt, yêu thích làm việc trong ngành dịch vụ… Tham khảo tiêu chuẩn ứng viên tại website www.vietjetair.com, mục Cơ hội nghề nghiệp.



Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến tại crewrecruitment@vietjetair.com từ nay đến hết ngày 20-9. Ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp khi tham dự ngày hội tuyển dụng.

Trong năm 2016, Vietjet được vinh danh là Thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất châu Á năm 2016 do tổ chức Employer Branding Institute (EBI), World HRD Congress & Stars of the Industry Group bình chọn. Vietjet còn là công ty dẫn đầu trong ngành dịch vụ và du lịch với giải thưởng “Top những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”...