VinaGame khuyến mãi hè một tỷ đồng

ngày hội VinaGame, sinh nhật Võ lâm truyền kỳ, ra mắt game nhảy thế giới HotStep và giải đấu thể thao điện tử Biệt đội thần tốc...

Theo đó, tất cả khách hàng sử dụng các dịch vụ và sản phẩm giải trí trực tuyến của VinaGame như Võ lâm truyền kỳ I và II, Boom Online, Phong thần, Cửu long tranh bá, Biệt đội thần tốc và đặc biệt là game nhảy HotStep... đều có thể tham gia chương trình này. Game thủ nạp thẻ sẽ có cơ hội thử sức với vòng quay may mắn và trúng những giải thưởng giá trị trong game và ngoài game. Cụ thể, với thẻ nạp mệnh giá 20.000 đồng bạn sẽ được tham gia chương trình khuyến mãi với một lần quay số may mắn. Với thẻ nạp mệnh giá 60.000 đồng, bạn sẽ được bốn lần tham gia quay lộc may mắn và cơ hội nhận quà sẽ tăng lên gấp bội.

Ngoài ra, game thủ sẽ có cơ hội trúng hàng ngàn giải thưởng bằng hiện kim với hai giải đặc biệt (trị giá 100 triệu đồng/giải), 30 giải nhì (trị giá 10 triệu đồng/giải) và hàng ngàn giải khuyến khích (trị giá 500 ngàn đồng/giải)...